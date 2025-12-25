Shakira recibe su “mejor regalo de Navidad”: 415 jóvenes se gradúan de los colegios Pies Descalzos

La cantante barranquillera Shakira compartió un emotivo mensaje en el que aseguró haber recibido ya su mejor regalo de Navidad: la graduación de 415 estudiantes de los colegios de la Fundación Pies Descalzos en distintas regiones del país. Los jóvenes provienen de La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena, y culminaron con éxito su educación secundaria.

“Bueno, ya yo recibí mi mejor regalo de Navidad, que son estos 415 graduados de nuestros colegios Pies Descalzos”, expresó la artista, destacando el significado especial que tiene este logro para ella y para la Fundación.

Shakira resaltó que cada graduado representa una historia de superación y esperanza, al afirmar que se trata de “415 sueños que se realizan, 415 futuros que ya son presentes”.

“Están listos para realizar sus metas en la vida”

La cantante también felicitó a los estudiantes y reconoció el trabajo del equipo que los acompañó durante su proceso formativo.

“Felicidades a todos nuestros graduados, a todos nuestros estudiantes y también al equipo de la Fundación que los ha acompañado desde que eran pequeñitos hasta ahora”, señaló.

Finalmente, Shakira mencionó que estos jóvenes están preparados para enfrentar nuevos retos y cumplir sus metas personales y profesionales: “Se gradúan de la secundaria y están listos para realizar sus metas en la vida. Los quiero mucho”.