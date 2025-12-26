Cómo solicitar duplicado de matrícula o tarjeta de propiedad en Colombia

En Colombia muchas personas que tienen un vehículo no saben cómo solicitar el duplicado de matrícula o tarjeta de propiedad. Este documento es importante, ya que certifica quién es el dueño legal del vehículo que conduce. Asimismo, esta permite que se transite con tranquilidad en cualquier sitio, y, permite que, si en dado caso, existe una venta del mismo, se realice el traspaso de papeles, reportar un robo o hasta fraude.

Qué es la tarjeta de propiedad

Según el Código Nacional de Tránsito, la tarjeta de propiedad, o también conocida como licencia de conducción, es un documento que permite la identificación de un automóvil que acredita su propiedad, y a la vez, identifica y autoriza al propietario el tránsito del vehículo legalmente. Es así que, dentro de este documento, deben incluirse los siguientes datos:

Características de identificación del vehículo: marca, línea, modelo, cilindrada, potencia, número de puertas, color, número de serie, número de chasis, número de motor, tipo de motor y de carrocería.

Número máximo de pasajeros o toneladas.

Destinación y clase de servicio: nombre del propietario, número del documento de identificación, huella, domicilio y dirección.

Limitaciones a la propiedad.

Número de placa asignada.

Fecha de expedición.

Organismo de tránsito que la expidió.

Número de serie asignada a la licencia.

Número de identificación vehicular (VIN).

Teniendo en cuenta lo que debe poseer una tarjeta de propiedad, es importante que más allá de conocer esta información, se considere la documentación que debe de tener a la mano el solicitante antes de acercarse a la institución correspondiente, es decir, en la Ventanilla Única de Servicios: duplicado de licencia de conducción.

Cómo solicitar duplicado de la tarjeta de propiedad y sus tarifas

Según la Ventanilla Única de Servicios “el duplicado de licencia de tránsito de un vehículo automotor. Es el trámite por medio del cual se expide un duplicado de la última Licencia de Tránsito que posee el vehículo”.

Pero, en datado caso de pérdida, hurto o deterioro, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos automotores con validez en todo el territorio nacional, esta es la tarifa que se estableció:

Automóvil: $ 222.100

$ 222.100 Motocicleta: $ 175.600

Requisitos y documentación a presentar

Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, como persona natural.

Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.

Pago del valor del trámite (en el banco autorizado, que se encuentra en los puntos de atención de la Ventanilla o a través de PSE si lo realizaste de manera virtual).

Si hubo pérdida, deterioro o robo de la misma, esto es lo que deberá de presentar el solicitante ante la entidad:

Manifestación de la pérdida o hurto de la licencia de conducción, la cual puede hacerse de manera verbal.

Original de la licencia de conducción en caso de deterioro: en este caso, solo permitiría la realización del trámite de forma presencial.

en este caso, solo permitiría la realización del trámite de forma presencial. En caso de pérdida solo bastará la afirmación del solicitante sobre tal circunstancia, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento

Cédula de ciudadanía para los nacionales y para los extranjeros documento que legalmente se exija en cada caso como documento de identificación o en caso de perdida contraseña .

. Pago de los derechos a que haya lugar.

De igual manera, la Ventanilla Única especifica que: el Organismo de Tránsito expedirá el duplicado de la licencia de conducción de que trata el presente artículo, en la misma categoría y con la fecha de vencimiento igual a la asignada en la licencia original.

