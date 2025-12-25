VIDEO | Desbordamiento de quebrada arrasó criaderos de trucha y pastizales de ganado en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Durante la madrugada de este 25 de diciembre, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Coromoro en Santander reportó una avenida torrencial en la quebrada La Pie, afluente del río Ture, que desemboca en el río Fonce.

El fenómeno generó afectaciones en cultivos de trucha y pastizales para ganado, sin que hasta el momento se registren personas lesionadas o desaparecidas, según confirmó Pedro Conde de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres de Santander.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia se habría originado por un represamiento causado por un posiblemente deslizamiento que, al superar la cota de desbordamiento de la quebrada, produjo la avenida torrencial. “Habitantes del sector alertaron sobre el incremento súbito del caudal y las afectaciones en áreas productivas”, comentó Conde.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres departamental mantiene comunicación permanente con autoridades en Coromoro y precisó que “no se registraron lluvias en la zona al momento del evento, lo que refuerza la hipótesis del deslizamiento como causa principal”, señaló el funcionario.

Las autoridades anunciaron monitoreo constante durante el fin de semana y la articulación con entidades operativas y de socorro para atender cualquier nueva emergencia por fenómenos naturales o antrópicos en las región.

Recomiendan a la comunidad reportar oportunamente cualquier cambio en el cauce de quebradas y ríos, y atender las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.