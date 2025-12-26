Balance positivo en el Quindío durante la celebración del 24 de diciembre

Armenia

En el departamento, el balance fue favorable gracias a los operativos de control y prevención desplegados durante la jornada. El comandante de la policía del Quindío, el Coronel Luis Fernando Atuesta Zarate, dio a conocer que, recibieron 901 llamadas de requerimiento ciudadano, atendieron 74 riñas y realizaron una captura por orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado en la ciudad de Armenia.

También impusieron 46 comparendos por comportamientos contrarios a la ley, entre ellos por portar elementos cortantes, por uso de elementos pirotécnicos, por incumplir orden de policía y por fomentar riña. También se logró la incautación de 03 kilogramos de pólvora en el municipio de Quimbaya, avaluados en 800.000 mil pesos. En Armenia, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales para su atención médica.

Resultados operativos de la Policía del Quindío en el departamento

Ciudad de Armenia: En el barrio La Miranda se logra la captura en flagrancia de una mujer de 20 años de edad, quien agredió físicamente con golpes contundentes a otra ciudadana de 35 años de edad.

54 órdenes de comparendo por la Ley 1801 de 2016.

47 armas cortopunzantes incautadas.

341 solicitudes de antecedentes a personas.

258 solicitudes de antecedentes a vehículos y motocicletas.

14 planes preventivos ejecutados.

Municipio de Montenegro: En la carrera 7 con calle 21 vía pública, un hombre de 43 años de edad es capturado en flagrancia por el delito de tentativa de homicidio, toda vez que lesionó con un arma cortopunzante tipo machete a un ciudadano.

Municipio de Calarcá: En el barrio Margarita Hormaza vía pública, se logra la captura en flagrancia de una ciudadana por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revolver calibre 38 con 01 cartucho calibre 38 para el mismo.

Balance de movilidad en el Quindío

En materia de movilidad, se evidenció la movilización de 13.917 vehículos por las vías del departamento, de los cuales 5.122 correspondieron a ingresos y 8.795 a salidas. De igual manera, se impusieron tres órdenes de comparendo por distintas infracciones al Código Nacional de Tránsito Terrestre.

La Policía Nacional en el departamento continúa desarrollando acciones en el marco de una Navidad con propósito, orientadas a la protección de la vida, el fortalecimiento de la seguridad vial, el control del uso y manipulación de pólvora, la protección de niños, niñas y adolescentes, el cuidado del medio ambiente, la prevención del licor adulterado y la disuasión de conductas delictivas que afectan a la comunidad.