Al cierre del año, la Unidad de Búsqueda halla 11 cuerpos sin identificar en municipios de Córdoba

Montería

En un balance que marca el cierre de su gestión anual, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Córdoba anunció la recuperación de 11 cuerpos no identificados en los municipios de Montería y Planeta Rica.

Esta acción humanitaria eleva a 56 el total de cuerpos recuperados por la entidad en el departamento durante el año 2025, en el marco de su mandato extrajudicial para buscar a víctimas del conflicto armado anteriores al 1 de diciembre de 2016.

Las intervenciones recientes se concentraron en dos cementerios. En Montería, tras una prospección de tres días, se recuperaron siete cuerpos de otras tantas bóvedas en el cementerio San Antonio, localizado en el barrio P5.

Paralelamente, en Planeta Rica se realizó la primera intervención en el cementerio Jardines de la Esperanza, donde la prospección de cinco áreas de interés forense permitió la recuperación de cuatro cuerpos. Todos los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para iniciar los procesos de identificación.

Acciones humanitarias en Córdoba

Juan Carlos Zuleta Quiñones, coordinador de la UBPD en Córdoba, destacó el significado de estos logros. “Con la recuperación de los 11 cuerpos en los cementerios Jardines de la Esperanza y San Antonio, cerramos el 2025, un periodo de grandes retos y logros que nos permitió recuperar un total de 56 cuerpos en acciones humanitarias realizadas en los municipios de Montería, Valencia, Montelíbano, Tierralta y Planeta Rica”, afirmó.

Estos trabajos responden a los Planes Regionales de Búsqueda del Alto Sinú–Montería y San Jorge Cordobés, en un territorio donde la Unidad tiene registradas 3.518 personas desaparecidas.

El balance operativo del año en Córdoba incluye, además de las recuperaciones, la recepción de 194 nuevas solicitudes de búsqueda, la toma de 238 muestras biológicas de ADN con fines de identificación y la realización de cinco entregas dignas de cuerpos a sus familias.

Mirando hacia el próximo año, la UBPD proyecta la intervención de 22 nuevos sitios de interés forense —entre cementerios y lugares a campo abierto— en zonas rurales y urbanas del departamento. Esto incluye una segunda fase de trabajo en los cementerios San Antonio de Montería y Jardines de la Esperanza de Planeta Rica.

Finalmente, la investigadora integral de la UBPD en Córdoba, Lina María Correa, hizo un llamado a la comunidad para fortalecer esta labor. “Instamos a la comunidad del departamento de Córdoba a seguir presentando solicitudes de búsqueda de sus seres queridos o a aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlos.

Toda la información será tratada con confidencialidad y con fines exclusivamente humanitarios”, concluyó. La entidad habilitó su sede en Montería, en la calle 6 #62B-32, y el número de WhatsApp 3156558972 como canales para recibir información.