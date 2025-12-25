Córdoba reporta reducción en homicidios y lesiones personales en operativo navideño de la Policía

Montería

En el marco del plan “Navidad con Propósito”, la Policía Nacional desplegó más de 1.500 uniformados en el departamento de Córdoba para las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

Los resultados operativos, con corte al 25 de diciembre, muestran una tendencia mixta, con avances significativos en la reducción de algunos delitos violentos pero con preocupantes cifras en siniestralidad vial.

Según el reporte institucional, el homicidio presenta una disminución del 50% en diciembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, con cinco casos frente a diez registrados en 2024. No obstante, durante la operación se presentó un homicidio con arma cortopunzante en zona rural de Pueblo Nuevo, cuyo presunto agresor ya fue individualizado.

En lesiones personales, la reducción es del 60%, con 19 casos este diciembre frente a 47 del año pasado, registrándose cero casos específicamente en el Día de Navidad.

La actividad operativa, desde el 1 de diciembre, permitió la captura de 48 personas por delitos que incluyen dos casos de feminicidio, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y aprovechamiento ilícito de recursos naturales, entre otros. Además, se logró la incautación de cinco armas de fuego durante el mes y un arma cortopunzante el 24 de diciembre.

Actividades preventivas

En materia de protección, se ejecutaron 525 actividades preventivas enfocadas en niños, niñas y adolescentes en todo el mes, con tres órdenes de comparendo. La denominada Patrulla Púrpura reporta ocho casos de Violencia Intrafamiliar en diciembre, lo que representa una reducción del 80% frente al año anterior, y cero feminicidios en el acumulado mensual.

Contrario a estas tendencias positivas, la seguridad vial arroja datos críticos. Durante el Día de Navidad, con 31.637 vehículos movilizados, se registraron seis accidentes de tránsito que dejaron dos personas fallecidas en los municipios de Chinú y Planeta Rica.

Esta cifra representa un incremento del 100% en muertes por siniestros viales frente al mismo periodo de 2024. Ese mismo día se impusieron 29 comparendos, principalmente por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo.

Uso indebido de la pólvora

En labores de convivencia, el 25 de diciembre la Policía atendió 174 llamadas al 123, relacionadas principalmente con uso indebido de pólvora y alteración de la tranquilidad, lo que derivó en ocho medidas correctivas.

Sobre el uso de pólvora, se reporta una reducción en lesionados, con 21 casos en 2025 frente a 33 en 2024, y la incautación de más de una tonelada de este material en el departamento.

En control al comercio ilegal, las operaciones en 136 establecimientos permitieron incautar 50 botellas de licor adulterado y 440 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Paralelamente, se ejecutaron 188 actividades de prevención en zonas turísticas para garantizar la seguridad de visitantes y residentes durante la temporada.