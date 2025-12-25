Ofrecen recompensa por asesinos de un pensionado víctima de un millonario fleteo en Chinú, Córdoba

Montería

El municipio de Chinú, tradicionalmente reconocido por su tranquilidad, se encuentra sumido en una profunda conmoción tras el asesinato del pensionado Jhon Jairo Vásquez Monterroza, un exservidor del INPEC ampliamente conocido y respetado en la comunidad.

La tragedia ocurrió después de que la víctima fuera marcada y seguida desde una entidad bancaria, donde había retirado la suma de 12 millones de pesos.

De acuerdo con las primeras informaciones, sujetos armados interceptaron a Vásquez Monterroza cerca de su residencia. En un forcejeo generado cuando el pensionado se opuso al robo, los delincuentes accionaron su arma de fuego, impactándolo de gravedad.

A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, su fallecimiento se confirmó poco después, dejando a la comunidad bajo un “baldado de agua fría”.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades municipales han anunciado una recompensa de hasta 10 millones de pesos para cualquier ciudadano que entregue información veraz que permita identificar, localizar y capturar a los responsables de este crimen.

Un llamado a la Fuerza Pública

Más allá de la solidaridad expresada a la familia de la víctima, el mensaje desde la alcaldía ha sido de firmeza absoluta. Se ha realizado una exigencia directa a la Policía Nacional para que entregue resultados operativos concretos en el menor tiempo posible, con el fin de devolver la sensación de seguridad a los chinuanos.

“No podemos permitir que Chinú deje de ser un remanso de paz. Necesitamos garantías de que nuestro pueblo seguirá siendo un lugar de orden y tranquilidad”, señala el pronunciamiento oficial.

Protección del “Remanso de Paz”

Este nuevo caso de “fleteo” violento ha encendido las alarmas en el municipio, poniendo de manifiesto la crítica situación de inseguridad que atraviesa la región y el temor de que tales hechos fracturen la convivencia ciudadana.

La administración local enfatizó que se agotarán todos los recursos necesarios para evitar que el miedo se apodere de las calles.

Las autoridades, que ya iniciaron las investigaciones y la revisión de cámaras de seguridad, instan a la comunidad a colaborar de manera confidencial.

La recompensa marca un esfuerzo conjunto por alcanzar justicia y restaurar la paz que caracterizaba a esta población, hoy enlutada por la pérdida de un ciudadano ejemplar.