Volcán Puracé continúa en alerta Naranja: reportan sismos, emisión de ceniza y presencia de gases

El volcán Puracé, ubicado en el Cauca a 27 kilómetros de Popayán, mantiene el estado de alerta Naranja debido a cambios en su actividad interna. En los últimos días se han registrado sismos asociados al movimiento de fluidos, pulsos de tremor y la liberación constante de gases que ascienden desde el cráter. Esta dinámica generó cuatro emisiones de ceniza, con columnas que alcanzaron aproximadamente 600 metros de altura, dispersándose hacia el suroriente.

Actividad sísmica y emisiones recientes

Según el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la sismicidad se concentra bajo el edificio volcánico del Puracé, a menos de un kilómetro de profundidad. Adicionalmente, persisten niveles altos de dióxido de azufre, indicador clave de movilidad de magma y circulación de gases calientes.

La entidad ha reiterado que, aunque la actividad puede presentar fluctuaciones temporales, esto no significa estabilidad ni disminución del riesgo. Para retornar a alerta Amarilla se necesitaría un periodo prolongado de evaluación con tendencia clara a la reducción de actividad.

Ante este escenario, y tras el análisis técnico de la Oficina de Gestión del Riesgo, fueron cerrados los sectores:

• San Nicolás

• San Juan

• San Rafael

• Pilimbala

• Paletera

La medida también aplica para los senderos hacia el volcán Puracé, la cadena volcánica de los Coconucos, los termales de San Juan y la cascada de San Nicolás. Durante este periodo, queda prohibido el ingreso de visitantes y prestadores de servicios ecoturísticos, hasta que el nivel de alerta regrese a Amarillo o Verde.

Zona en vigilancia y recomendaciones

El volcán forma parte de la Cadena Volcánica Los Coconucos, conformada por quince estructuras geológicas activas. Puracé es considerado uno de los más vigilados del país debido a su historial eruptivo: desde 1827 se han registrado al menos 14 eventos menores y la última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977.

Las autoridades recomiendan no acercarse al cráter ni a sus alrededores, seguir con atención los reportes oficiales y la información emitida por el SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). También se hace un llamado a las comunidades cercanas y a visitantes del parque natural a mantenerse informados ante posibles variaciones en el comportamiento del volcán.

¿Qué significa estar en alerta Naranja?

La alerta Naranja indica que el volcán presenta cambios importantes en los parámetros monitoreados, con probabilidad de incremento en la actividad. En esta fase pueden darse explosiones pequeñas o moderadas, emisión de gases, ceniza y variaciones sísmicas que requieren seguimiento continuo.