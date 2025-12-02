Aumenta la actividad del volcán Puracé y ordenan cierre temporal de áreas turísticas

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un Boletín Extraordinario en el que reportó un aumento significativo en la actividad del volcán Puracé en el Cauca, situación que llevó a Parques Nacionales Naturales de Colombia a cerrar de manera temporal varios sectores del Parque Nacional Natural Puracé.

Según el SGC, el volcán presentó columnas de gases y ceniza que superaron los 1.000 metros, además de un incremento en la sismicidad superficial y la presencia de fluidos en el interior del edificio volcánico, señales que evidencian un cambio sustancial en su dinámica.

Lea también: Autoridades mantienen alerta naranja por actividad del Volcán Puracé: imágenes y zonas en riesgo

Ante este escenario, y tras el análisis técnico de la Oficina de Gestión del Riesgo, fueron cerrados los sectores:

• San Nicolás

• San Juan

• San Rafael

• Pilimbala

• Paletera

Le puede interesar: Autoridades mantienen monitoreo permanente tras alerta naranja de volcán Puracé y evalúan evacuación

La medida también aplica para los senderos hacia el volcán Puracé, la cadena volcánica de los Coconucos, los termales de San Juan y la cascada de San Nicolás. Durante este periodo, queda prohibido el ingreso de visitantes y prestadores de servicios ecoturísticos, hasta que el nivel de alerta regrese a Amarillo o Verde.

Las autoridades pidieron a la comunidad y a los operadores turísticos seguir las indicaciones oficiales y mantenerse atentos a la evolución de la actividad volcánica.