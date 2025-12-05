Volcán Puracé se mantiene en estado de alerta naranja

El Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán Puracé, ubicado a 27 kilómetros de Popayán, en el departamento del Cauca, continúa mostrando actividad importante. Desde el boletín extraordinario publicado por la entidad, los equipos de monitoreo siguen registrando sismos causados por el movimiento de fluidos dentro del volcán, especialmente bajo el cráter.

Estas señales, conocidas como tremor y eventos de largo periodo, están relacionadas con la salida constante de gases han venido acompañadas de emisiones de ceniza, una de las emisiones más importantes ocurrió el 04 de diciembre 2025 a las 10:11 de la mañana, cuando la columna de ceniza llegó a unos 900 metros sobre la cima del volcán.

En total, se registraron seis emisiones de ceniza, por las cuales el SGC envió alertas a la Aeronáutica Civil para prevenir riesgos en la navegación aérea. Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la actividad del Puracé y de toda la cadena volcánica Los Coconucos.

Aumenta la actividad del volcán Puracé y ordenan cierre temporal de áreas turísticas

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un Boletín Extraordinario en el que reportó un aumento significativo en la actividad del volcán Puracé en el Cauca, situación que llevó a Parques Nacionales Naturales de Colombia a cerrar de manera temporal varios sectores del Parque Nacional Natural Puracé.

Según el SGC, el volcán presentó columnas de gases y ceniza que superaron los 1.000 metros, además de un incremento en la sismicidad superficial y la presencia de fluidos en el interior del edificio volcánico, señales que evidencian un cambio sustancial en su dinámica.

Lea también: Autoridades mantienen alerta naranja por actividad del Volcán Puracé: imágenes y zonas en riesgo

Ante este escenario, y tras el análisis técnico de la Oficina de Gestión del Riesgo, fueron cerrados los sectores:

• San Nicolás

• San Juan

• San Rafael

• Pilimbala

• Paletera

Le puede interesar: Autoridades mantienen monitoreo permanente tras alerta naranja de volcán Puracé y evalúan evacuación

La medida también aplica para los senderos hacia el volcán Puracé, la cadena volcánica de los Coconucos, los termales de San Juan y la cascada de San Nicolás. Durante este periodo, queda prohibido el ingreso de visitantes y prestadores de servicios ecoturísticos, hasta que el nivel de alerta regrese a Amarillo o Verde.

Las autoridades pidieron a la comunidad y a los operadores turísticos seguir las indicaciones oficiales y mantenerse atentos a la evolución de la actividad volcánica.