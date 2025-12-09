Persiste alerta naranja en volcán Puracé: SGC confirma emisiones de ceniza y refuerza el monitoreo

Puracé, Cauca

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre el estado del volcán Puracé y confirmó que la alerta naranja se mantiene debido a los cambios importantes en la actividad del sistema volcánico perteneciente a la cadena de los Coconucos.

Según la entidad, en las últimas 24 horas se registraron sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo Largo Periodo (LP), pulsos de tremor y tremor continuo, localizados principalmente bajo el cráter.

El SGC confirmó cinco emisiones de ceniza, la más destacada registrada alrededor de las seis de la mañana de este martes 9 de diciembre, con una columna que alcanzó los mil metros sobre la cima del volcán.

Para fortalecer el monitoreo, expertos del Servicio Geológico Colombiano instalaron cenizómetros en el resguardo de Paletará, en las veredas de Coconuco y en el municipio de Puracé.

Estos equipos permiten medir la cantidad y características de la ceniza emitida y evaluar con mayor precisión los cambios en la actividad del volcán.

En Cauca, los organismos de emergencia continúan en alistamiento. Varias familias ya fueron evacuadas a los albergues temporales, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a no acercarse al cráter ni a las zonas de riesgo.

