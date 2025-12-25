Riña en vía pública deja un joven carpintero muerto en Floridablanca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un nuevo hecho de intolerancia social enluta a Floridablanca. En la tarde del lunes 23 de diciembre, un joven de 25 años perdió la vida tras ser atacado con arma cortopunzante en plena vía pública del barrio La Cumbre.

La víctima fue identificada como Richard Alexis Páez Rangel, carpintero de oficio y residente del barrio Villabel. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:53 p.m. en la calle 29 con carrera 6AE, donde Páez Rangel sostuvo una discusión con otro hombre que, en medio de la riña, sacó un cuchillo y lo agredió en varias ocasiones.

El joven presentó una herida en la región torácica izquierda y otra en la región frontal. Aunque fue trasladado de urgencia a la clínica Foscal, ingresó sin signos vitales.

Lea también: Intolerancia y sicariatos desatan violencia: cuatro personas asesinadas en el área metropolitana

Gracias a los registros de cámaras de seguridad y a los señalamientos de la comunidad, las autoridades lograron la captura en flagrancia del presunto agresor cuando intentaba huir del lugar. Se trata de Camilo Andrés Laguna Ayala, de 21 años, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Ampliar

Podrías interesarle: Sube el precio del aguardiente y el ron, ¿en cuánto y por qué? Esto dice el gremio en Santander

Según las autoridades, el capturado registra antecedentes judiciales por delitos como hurto, lesiones personales, porte de armas y estupefacientes. En el procedimiento fue incautada un arma cortopunzante (cuchillo), presuntamente utilizada en el ataque.

El caso es investigado como homicidio, cuyo móvil estaría relacionado con una riña por intolerancia social. Las autoridades reiteraron el llamado a la convivencia pacífica y a resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.

Video momento de la captura de Camilo Andrés Laguna Ayala, de 21 años como presunto asesino: