Restringen consumo de droga en espacio público de Bucaramanga

Instaló una barbería en el parque de Los Niños / Foto: Cortesía para Caracol Radio

El consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público de Bucaramanga tendrá nuevas restricciones.

El alcalde electo de la ciudad, Cristian Portilla, expidió un decreto que establece horarios y zonas específicas donde no estará permitido consumir drogas, incluida la dosis personal.

La medida aplica en parques, plazas, centros educativos, centros deportivos y zonas históricas o declaradas de interés cultural, tanto en el área urbana como rural del municipio.

¿En qué horarios aplica la restricción?

De acuerdo con el decreto, no se permitirá el consumo de sustancias psicoactivas entre las 4:30 de la mañana y las 11:30 de la noche en los espacios definidos. Fuera de ese horario, la restricción no es absoluta, pero la Policía podrá intervenir si el consumo se realiza en presencia de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué significa el radio de 60 metros?

La restricción aplica en un radio de 60 metros alrededor de parques, colegios, centros deportivos, plazas y zonas históricas. Esto significa que no solo está prohibido consumir dentro de estos lugares, sino también en calles, aceras o espacios cercanos que estén a menos de esa distancia, entre las 4:30 a. m. y las 11:30 p. m.

La medición se hace desde los límites del lugar y aplica incluso si el espacio queda parcialmente dentro del perímetro.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Desde la administración municipal se explicó que la medida busca proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, mejorar la convivencia en el espacio público y cumplir con decisiones recientes de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Santander.

Un informe del Observatorio de Seguridad de Bucaramanga evidenció que la mayor cantidad de comparendos por consumo se presenta entre las 5:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, horarios en los que hay mayor circulación de personas en parques y espacios abiertos.

¿Qué pasa si se incumple el decreto?

El incumplimiento de la norma dará lugar a medidas pedagógicas, preventivas y correctivas, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.Cuando se trate de menores de edad, se activarán los protocolos de restablecimiento de derechos.

El decreto también refuerza los controles contra el microtráfico en zonas frecuentadas por menores y abre la posibilidad de recompensas a ciudadanos que denuncien la venta de drogas en estos sectores.

Desde cuándo rige

La medida rige desde su publicación y deja sin efecto el decreto expedido en enero de 2024, que establecía una restricción permanente durante todo el día.