Cómo afectará el precio del dólar los viajes internacionales en fin de año

Si está planeando viajar para despedir el año 2025 fuera de Colombia, debe saber que uno de los primeros destinos a revisar no es un lugar, sino la Tasa Representativa del Mercado (TMR), pues con gran diferencia respecto a Navidades anteriores, el dólar hoy en Colombia ronda las $3.856 pesos colombianos, mientras que en otros años, este no bajaba de $4.500 COP.

Aunque con su corte actual, la divisa representa una oportunidad única para ahorrarse un dinero, la volatilidad propia de la temporada de diciembre permite evidenciar un panorama en donde la economía puede incrementar precios debido a la demanda.

Por esta razón, hemos realizado un análisis para contestar la pregunta del cómo afectará el precio del dólar los viajes fuera de Colombia en los días que restan para finalizar el 2025.

El presente y un Dólar asequible en comparación con otros años

A lo largo del año, el peso colombiano ha tenido una apreciación más que interesante, no obstante, con la llegada de diciembre la demanda de divisas debido a cierres fiscales y la búsqueda de efectivo por el campo turístico, han generado un leve incremento en el precio del dólar, rozando los $3.900 COP a día de hoy.

La advertencia de los expertos: Analistas de entidades como Corficolombiana y Fedesarrollo señalan que la “luna de miel” del peso fuerte podría estar llegando a su fin. Se anticipa que para inicios de 2026 la tasa de cambio podría volver a subir por ajustes fiscales.

¿Cuál es el impacto real en el bolsillo?

Para el viajero colombiano, el efecto del dólar actual se siente en tres niveles distintos:

1. El “Efecto Riqueza” (Poder Adquisitivo)

La mejor noticia es que el colombiano tiene hoy entre un 10% y un 13% más de capacidad de compra en el exterior, comparado con el mismo periodo de 2023 y 2024. Esa cena en Europa o un viaje a Norteamérica ya no duelen tanto al momento de hacer la conversión.

2. La Trampa de los Tiquetes de Última Hora

Aquí es donde el beneficio se puede diluir.

Quien compró hace 2 meses: Aprovechó la “zona valle” del dólar (cerca de $3.750) y tarifas aéreas más bajas. Hizo el negocio del año.

Aprovechó la “zona valle” del dólar (cerca de $3.750) y tarifas aéreas más bajas. Hizo el negocio del año. Quien compra ahora: Aunque el dólar ayuda, las tarifas dinámicas de las aerolíneas por temporada alta se “comen” el ahorro cambiario. La inflación de la demanda turística anula el beneficio de la TRM.

3. El Riesgo de la Tarjeta de Crédito

Al estar el dólar en una tendencia levemente alcista para el cierre de mes, usar la tarjeta hoy implica un riesgo: la TRM que te aplicará el banco en la fecha de corte o canje (días después) podría ser más alta que la de hoy.

¿Existen destinos inteligentes para el cierre del año?

No se trata solo de dónde es barato, sino de dónde el peso colombiano compra más. Aprovechando el dólar actual, estos son los destinos ganadores por perfil:

Los Reyes del “Rendimiento” (Monedas Devaluadas)

Países cuyas monedas han caído frente al dólar igual o más rápido que el peso.

Argentina (El favorito del bolsillo): Sigue siendo extremadamente barato para el colombiano en comida, transporte y cultura. La clave es usar el “Dólar Tarjeta” para extranjeros, que ofrece un tipo de cambio muy cercano al paralelo (blue).

Sigue siendo extremadamente barato para el colombiano en comida, transporte y cultura. La clave es usar el “Dólar Tarjeta” para extranjeros, que ofrece un tipo de cambio muy cercano al paralelo (blue). Turquía (Lujo accesible): La Lira Turca sigue muy devaluada. Una vez pagado el tiquete aéreo, el poder de compra allá es brutal. Es posible acceder a experiencias de lujo por el precio de un turismo estándar en Colombia.

Los “Dolarizados” Estratégicos (Seguridad Presupuestal)

Si el dólar sube a $4.000 en enero, estos destinos no darán sorpresas porque los precios ya son fijos en USD, pero su costo de vida interno es bajo.

Ecuador y El Salvador: Ganan por costo de vida. Un almuerzo corriente o servicios turísticos básicos son mucho más económicos en dólares que en Panamá o Estados Unidos. Ofrecen turismo de naturaleza y playa sin estrés cambiario.

La Batalla Premium: ¿Europa o Estados Unidos?

Si se tiene el presupuesto para el “Primer Mundo”, la balanza se inclina hacia el viejo continente.

Ganador: Europa (España/Portugal): Hoy día, cenar o el ocio en Madrid o Lisboa es sensiblemente más barato, en lugar de hacerlo en Miami o Nueva York. En EE. UU., la inflación interna sumada a la cultura de la propina obligatoria (20-25%) destruye el presupuesto del colombiano mucho más rápido.

3 Consejos de oro para blindar el Presupuesto

Si va a viajar en los próximos días, aplica estas reglas de oro financiero: