El pan que conquistó los hogares de Bucaramanga en navidad: una tradición de más de 40 años

Bucaramanga

En el barrio San Miguel de Bucaramanga, una tradición familiar se mantiene viva cada diciembre gracias al trabajo artesanal y al amor por la panadería. Se trata del pan navideño de Comiendo Sano, un emprendimiento liderado por María Teresa, ‘Marie T’, pastelera de oficio desde hace más de 40 años.

María Teresa, heredó el gusto por el pan de su familia oriunda de Aratoca, Santander, municipio reconocido por su tradición panadera.

“Nosotros hemos sido pasteleros toda la vida. Empezamos haciendo pan y así nació la tradición de los panes grandes y rellenos para Navidad”, relató María T a Caracol Radio. Contó que con el paso de los años, este pan se convirtió en un infaltable en las mesas del 24 y 31 de diciembre, al punto de que los pedidos comienzan desde noviembre.

El producto, elaborado de manera artesanal, es un pan hojaldrado, crujiente por fuera y suave por dentro, relleno de aceitunas, jamón, queso, queso crema, tocineta y uvas envinadas. Una receta que, según su creadora, se prepara con dedicación y cariño, elementos que han marcado la diferencia y fidelizado a los clientes.

Aunque su emprendimiento y productos se caracteriza durante el año por ser una línea saludable, con productos elaborados a base de harina de almendras, coco y arándanos, en diciembre la prioridad vuelve a ser el pan navideño. “Nunca hemos dejado la tradición del pan. Paramos un momentico la línea saludable para dedicarnos a esta temporada”, explica María Teresa.

Si usted desea conocerlo, actualmente, el emprendimiento no cuenta con un punto de venta físico. Las ventas las realizan principalmente de manera virtual, a través de redes sociales, con entregas a domicilio o recogida cerca al sector de la carrera 17 con calle 50, en inmediaciones del Éxito.

En esta temporada, María Teresa estima que ya se han vendido más de 300 panes, una cifra importante para un negocio familiar que trabaja prácticamente sin descanso durante estas fechas decembrinas.

“El 24 es el día más fuerte. Comenzamos desde la madrugada trabajando. Si tuviéramos más manos, venderíamos más”, comenta.

Más allá de las cifras, el pan navideño de este emprendimiento local representa una tradición que se transmite de generación en generación y que hoy forma parte de la Navidad de muchas familias bumanguesas. Una idea de negocia que demuestra que, cuando el sabor se combina con historia y pasión, el resultado se convierte en tradición.