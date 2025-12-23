“No somos enemigos de la paz, pero la paz no lo justifica todo”: Coronel (r) Jaime Ariza

Caracol Radio conversó en exclusiva con el coronel retirado Jaime Ariza quien hacía parte de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Cristina usted habló con él y nos reveló el por qué dejó el equipo negociador.

Lo primero que dejó claro el coronel en retiro Jaime Ariza es que la decisión de dejar la delegación del Gobierno no fue de él, sino una decisión tomada por el jefe del equipo negociador quien es Armando Novoa. Que esto se venía gestando desde hace unos dos meses debido a una serie de diferencias conceptuales y de posiciones y diferencias con unos temas que aquí nos explica.

“Uno fue el de la extradición del señor Araña otro fue, creo yo que ese es el punto de partida o el punto de ruptura, que inició el punto de ruptura fue la situación que se presentó en Putumayo con la incineración de un oficial y un soldado a finales de agosto, a principios de septiembre de este año, de septiembre de este año, sí, de septiembre, y otro fue un documento recogiendo las preocupaciones que salen de los procesos de las diferentes mesas y de la negociación y de la política pública que está llevando a cabo el gobierno nacional, Acore tiene un grupo de análisis y sacó un documento de tipo privado, exclusivo y reservado con las preocupaciones que en ese momento tenían con el proceso de paz. Eso no fue bien recibido por parte de los otros delegados y del jefe negociador y eso motivó una ruptura que lo llevó a la decisión del jefe negociador que se me ha informado hace una semana de mi salida de la mesa y que mi posición era insostenible por las posiciones mías en la mesa”.

Para el coronel en retiro, Jaime Ariza, la quema de los militares en Putumayo no podía quedar sin un responsable y por eso puso su posición en la mesa. Dice que es absolutamente claro que quienes tienen el dominio territorial y social en esa zona es Comandos de la Frontera y por eso su molestia porque ese tema, aunque frenó la mesa de diálogos unos días, pasó de agache y se siguieron las conversaciones como si nada.

“Todos sabemos hay una fuerte presencia ilegal por parte de Comandos de Frontera y que ellos manejan todas las cadenas de producción del alcaloide entonces no podía salir ahora a decir que eso sucedió de que no se sabía quién era el responsable entonces se hizo se congeló la mesa efectivamente y el jefe negociador fue el que más exigió una posición fuerte y la tuvo en su momento pero después fue cambiando la actitud y terminamos en dos comunicados insulsos término que utilicé delante de la comisión y delante de la de los países acompañantes y organizaciones garantes para denominar la responsabilidad de la organización entonces esa situación no me gustó para nada y eso empezó a marcar una distancia dentro del proceso”.

El otro punto de quiebre para su salida del proceso de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que recordemos está conformada por dos estructuras armadas que se separaron de alias Iván Márquez, según nos contó en exclusiva el coronel retirado, Jaime Ariza, fue un concepto que les pidieron directamente el presidente frente al pedido de extradición de Estados Unidos de Giovanni Rojas, alias ‘Araña.

“La condicionamos a que el señor Araña que es el jefe de la cuadrilla de estos comandos de frontera desmovilizara a su estructura a un término de día de 60 días. Esta gente que tiene 700 hombres pues si hay buena voluntad de paz si se quiere que no negociar no extraditar a este señor pues hay que demostrar que una desmovilización irreversible tenía una voluntad definitiva de paz y eso pues también molestó al jefe negociador y eso fue un término final para que me expresara personalmente que mi posición en la mesa era insostenible entonces pues yo en virtud de eso también opté por mantener mi posición y pues yo no volví a ninguna reunión ni a ser parte de los procesos de negociación”.

Jaime Ariza deja claro que los militares no son enemigos de la paz, ni son saboteadores de la paz. Son gente que está en las negociaciones porque son los que han llevado una carga muy grande de la guerra, que él lo único que hizo fue poner una posición clara y critica con lo que no estaba de acuerdo en medio de estas negociaciones de paz porque esa era su labor dado el conocimiento que tiene en temas de conflicto armado.

“Hay momentos en que sí, la paz es un bien supremo, pero la paz no lo justifica todo. Y la paz no tiene ni color político, ni nadie tiene la llave. O sea, la paz se puede dar y se puede dar justificando las cosas que se dan, pero no se puede justificar seguir negociando el Estado de Derecho seguir negociando impunidad seguir negociando muchas situaciones que pueden presentarse para mal, para las regiones para las comunidades”.

El coronel retirado, Jaime Ariza, deja claro que con estos grupos que tienen tentáculos internacionales, que han crecido en medio de las negociaciones, hay que ponerles un freno y buscar que los acuerdos no sean a gota a gota sino rápidos y que una salida negociada es la mejor opción, pero sin ceder demasiado porque ahí es donde se siguen creando las llamadas disidencias.