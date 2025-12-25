A Richard Ríos lo pusieron entre los mejores del mundo en su posición: contundente frase

Richard Ríos logró superó el mal momento que pasó en los primeros meses tras su llegada al fútbol portugués. Desde la llegada de José Mourinho al Benfica, el colombiano se ha llenado de confianza logrando consolidarse como uno de los inicialistas, su visión de juego y sus aportes en el ataque lo posicionan como uno de los mejores jugadores en su posición.

El entrenador brasileño, Mozart Santos Batista Júnior fue clave en la carrera del antioqueño, ya que fue quien potenció su juego en Guaraní durante en año 2022 y 2023, con el que fue fichado por Palmeiras donde se reconoció su gran talento y fue fichado por el equipo de Portugal.

¿Qué dijo Batista sobre Richard Ríos?

Los elogios de su exentrenador llegaron tras el gran momento del volante colombiano, “Richard Ríos vale cada euro que pagó Benfica. Es uno de los mejores 8 del mundo”, mencionó el brasileño de 46 años de edad para el diario O Jogo. Es validó destacar que Mozart fue quien le dio confianza tras la salida de Flamengo, pero se fue para el fútbol mexicano a Mazatlán y no pudo encontrar un buen nivel para ser titular.

Uno de los factores más importantes en la carrera de un futbolista es la parte económica, ya que la inversión para el traspaso de un jugador no deja de ser negociaciones para cada club, sobre esto el brasileño indicó, “Benfica recibirá ofertas de al menos el doble de lo que invirtió”. Teniendo en cuenta que Ríos posiblemente jugará el Mundial del 2026 con la Selección Colombia.

Incluso el entrenador del Benfica ha destacado la personalidad que ha tenido el colombiano para enfrentar las criticas y destacó que con su trabajo en la cancha fue opacando las criticas. “Han recibido muchos golpes y han demostrado la capacidad mental para lidiar con muchas críticas y comentarios ofensivos. Ese es el punto crucial”, explicó Mourinho.

Sin embargo, el camino del Richard Ríos en el fútbol europeo hasta ahora esta iniciando ya que lleva cinco meses en Portugal, en los cuales ha jugado 28 partidos, ha logrado marcar tres goles y a aportado con dos asistencias.