Benfica gana con un golazo de Richard Ríos en la Copa de Portugal: véalo acá. (Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

¡Richard Ríos sigue encendido! Luego de haber anotado su primer gol en la Champions League, el volante colombiano repitió la dosis en la Copa de Portugal 2025. Con un certero derechazo, Ríos comandó al Benfica en su duelo de octavos de final frente al Farense.

La apertura del marcador en el Estadio de Sao Lúis llegó a los 11 minutos de partido por intermedio del colombiano Richard Ríos. Sudakov levantó un centro preciso desde la derecha y en el segundo palo, sin marca alguna, apareció el antioqueño para definir con un certero remate de volea.

Vea el gol de Richard Ríos en Farense vs Benfica por la Copa de Portugal

🤌 O remate de primeira de Ríos a abrir o marcador! pic.twitter.com/OJUhjnoi9Y — SL Benfica (@SLBenfica) December 17, 2025

Se trata de la tercera anotación de Richard en lo corrido de la temporada 2025-26, siendo esta la segunda por Copa. Precisamente venía de marcarle en cuarta ronda al Atlético CP y ahora repite en la quinta.

El dominio de las Águilas se mantuvo, más allá de estar jugando en condición de visitante. Tanto así que a los 28 minutos pudieron sentenciar la eliminatoria, luego de que se cobrara una clara pena máxima. El capitán Nicolás Otamendi se hizo cargo, pero falló la oportunidad.

Benfica siguió atacando y en la segunda parte obtuvo premio. A los 56′, el lateral Dahl se proyectó por izquierda y soltó un fortísimo remate cruzado, que salvó el arquero Tannander. Ahora bien, el rebote le cayó justo a Franjo Ivanovic, quien definió a portería vacía.

Sólido triunfo del equipo comandado por Jose Mourinho, que ya piensa en los cuartos de final de la Copa.

Partidos pendientes en octavos de final de la Copa Portuguesa

Santa Clara vs Sporting Lisboa (Luis Javier Suárez)

Porto vs Famalicao

Caldas vs Sporting Braga

Lusitano vs Fafe

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Portuguesa