Pablo Repetto confirmó el primer fichaje de Santa Fe para jugar Libertadores

El nuevo entrenador de Santa Fe, Pablo Repetto, habló con El VBar Caracol sobre la actualidad del equipo. Entre lo más destacado, confirmó que está todo cerrado con el primer fichaje de cara al próximo año. Se trata del mediapunta uruguayo Franco Fagúndez.

“Si, yo no estoy en los detalles, pero está todo acordado. Es uruguayo, lo he dirigido. Quizá el presente no es el mejor porque no ha jugado, pero en la medida que esté a la altura, va a ser muy importante para el club”, inició diciendo.

Por su parte, resaltó que lo utilizará detrás del delantero centro. “Él en las inferiores jugaba de delantero, de centro delantero. Con nosotros en Nacional jugó atrás del 9, en Santos Laguna detrás del 9 y ahora la idea es que juegue atrás del 9″, dijo.

Fagúndez, de 25 años, puede jugar por el centro del campo o por el extremo izquierdo. Surgido en Nacional de Uruguay, estuvo en ese club hasta 2024 y desde enero de ese año, llegó transferido a Santos Laguna de México.

En el cuadro mexicano no tuvo mucho rodaje en el último año e incluso pasó a jugar en el equipo sub 21. En total, fueron 34 partidos, en los que anotó 3 goles y dio 2 asistencias.

Otras declaraciones de Repetto

Su vinculación a Santa Fe: "Tuvimos un tiempo hablando, hablando de fútbol, sobre el final de esos proyectos se llegó a un acuerdo económico y hoy en la etapa de armar el equipo. Ha habido bajas, estamos evaluando las altas y estamos en ese proceso al comienzo del año".

Su contrato: “Yo firmé un contrato por un año, no hay ninguna cláusula. Generalmente, o siempre, he respetado el contrato por un tema de que me he manejado así. No voy a reprochar a Bava, en el camino surgen posibilidades, pero hay un contrato. Yo vine a Santa Fe a respetar el contrato. En algunos casos el contrato terminó antes, esto es fútbol, pero yo creo que si va todo bien, vamos a cumplir todo el año y después se verá”.

El legado de los uruguayos en Santa Fe: “Hay una historia de entrenadores prestigiosos de Uruguay, de gran nivel. Los conozco a todos, seguí la campaña del 2015 con Peluso, así que eso hace que haya una responsabilidad mayor y la vara está alta. Ojalá podamos estar a la altura. Apuntamos a eso y es el objetivo que nos trazamos, es un sueño, de lograr lo máximo con el equipo”.

Sosa y Meli no siguen: “Fueron dos jugadores que hablamos con ellos, que no íbamos a contar con ellos, viendo el cupo de extranjeros, que necesitamos quizá en otras posiciones ese cupo y no van a continuar”.

Los extranjeros en Santa Fe: “Nosotros cuando armamos el plantel, lo que buscamos es la necesidad de jugadores a la altura del club y principalmente colombianos, que estén a la altura del equipo y si vemos posiciones que no estén a la altura, tendremos que salir a buscar afuera. No puedo decir cuántos. Hoy tenemos dos, Olivera y Fagúndez, pueden haber cuatro o dos. El mercado nos va marcando. A mí me gustaría que fueran lo menos posibles, por un tema de adaptación”.

El objetivo en Libertadores: “Ganar todos los partidos. Después ponerse como objetivo ganar la Copa, sean los grandes de Colombia, de Uruguay, de Chile, todos soñamos y más cuando tienés una historia, pero esa ilusión va creciendo o no con el rendimiento del equipo. Hay que ir paso a paso y nos ilusionaremos más”.

Su opinión sobre Marino Hinestroza: “Lo trajimos nosotros a Nacional porque lo conocíamos de México, nos tocó enfrentarlo y recuerdo un gol que nos hizo, el jugador más desnivelante del Pachuca era él. Cuando surgió la posibilidad de Marino no lo dudé y hoy es el jugador que pensaba, me sorprendió como llego, la liga colombiana le queda chica”.

¿Cuándo regresan a prácticas?: “El 2 (de enero) ya estamos comenzando. El 15 jugamos una de las finales, después campeonato, Superliga, es un calendario apretado. Necesitamos que los jugadores se adapten a la altura, a la idea de juego, en lo físico. Es un calendario apretado, con poco tiempo. Teneos que tomar las mejores decisiones porque hay que ganar todo lo que se pueda”.