Harold Santiago Mosquera revela por qué no regresó a Millonarios, luego de salir de Santa Fe

Los equipos colombianos continúan conformando sus nóminas para la temporada 2026. Independiente Santa Fe, por ejemplo, no solo tendrá actividad a nivel nacional, sino que también representará al país en la fase de grupos de la Copa Libertadores, razón por la que debe armar una plantilla de primer nivel.

Si bien la directiva no ha confirmado fichajes para lo que viene, ya se anunció la renovación de Daniel Torres, referente de la institución. Por otro lado, entre las varias bajas anunciadas destaca la de Harold Santiago Mosquera, uno de los pilares del título en el Apertura 2024.

El extremo nacido en Buenaventura no logró llegar a un acuerdo para renovar su vínculo contractual y terminó fichando por Cerro Porteño de Paraguay, club en el que se reencontrará con el entrenador uruguayo Jorge Bava. Claro está que tuvo ofertas de Millonarios y América, pero las terminó descartando para regresar al balompié internacional.

Mosquera revela por qué no regresó a Millonarios, luego de salir de Santa Fe

En diálogo con el periodista Miguel París, Harold Santiago Mosquera confirmó que su prioridad siempre fue lograr un acuerdo con Independiente Santa Fe, pero la directiva, encabezada por el presidente Eduard Méndez, no podía ofrecerle lo mismo que otros equipos del país.

“Siempre mi intención era poder llegar a un acuerdo con el club, pero también entendía lo difícil que era. Siempre lo hablamos, lo comunicamos, pero nunca se pudo llegar a un acuerdo con Santa Fe. Ambas partes entendíamos que era muy difícil, las propuestas de América y Millonarios eran muy buenas, entonces para Santa Fe era difícil igualar esas ofertas”, expresó.

Frente a esta revelación, Mosquera advirtió que siente “cariño” por Millonarios, cuadro en el que hizo sus divisiones menores y con el que debutó en el profesionalismo siendo campeón en 2017, pero su compromiso con Santa Fe lo hizo dejar pasar la oportunidad de volver a vestir los colores del azul.

“Millonarios sí me buscó. Nunca he escondido el cariño que le tengo a Millonarios, pero creo que Santa Fe no merecía en este momento que yo me fuera para allá. Por ende, lo terminé descartando”, concluyó.

