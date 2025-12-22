Santa Fe: estos son sus posibles rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Santa Fe aseguró su cupo a la Copa Libertadores tras coronarse campeón de la Liga Colombiana-II / Colprensa

Independiente Santa Fe será uno de los equipos que representen a Colombia en la Copa Libertadores 2026, certamen que iniciará el próximo mes de marzo. El León aseguró su participación en el torneo continental tras consagrarse campeón en el primer semestre de la Liga Colombiana. Junior, por su parte, también clasificó a la fase de grupos luego de vencer en la final del fútbol colombiano a Tolima.

Por otro lado, Deportes Tolima e Independiente Medellín son los otros dos equipos colombianos que disputarán la Copa Libertadores desde la fase previa, con el objetivo de meterse a los 32 mejores del campeonato.

¿En qué bombo quedó Santa Fe?

La definición de los bombos de la Copa Libertadores 2026 dependía de la final del fútbol brasileño, donde Corinthians venció 2-1 a Vasco da Gama en el mítico estadio de Maracaná y se coronó campeón de la Copa de Brasil.

Este resultado terminó siendo determinante no solo para Corinthians sino también para Santa Fe y Junior, ya que al conseguir el título, el Timão confirmó su mejor ranking CONMEBOL (22) y terminó ubicándose en el bombo 2, desplazando al equipo barranquillero al bombo 3, donde se encuentra Santa Fe.

El escenario del conjunto Cardenal ya estaba definido, pues en el escalafón internacional lo ubicaba directamente en el bombo 3, el cual es conformado por equipos que suelen ser incómodos en la fase de grupos.

En los dos primeros bombos se encuentran clubes que tienen experiencia internacional como: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Estudiantes, Cruzeiro y Lanús. Esto hará que los equipos colombianos se midan con rivales complicados y aumente la dificultad en el torneo continental.

Cabe recordar que si Medellín y Tolima superan la fase previa de la Copa Libertadores irán directo al bombo 4 junto a equipos con menor escalafón en el ranking.

Así quedaron los bombos para el sorteo de fase de grupos de la Copa Libertadores