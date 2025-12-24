James Rodríguez tendría opciones de regresar a Brasil: le pagarían una millonada

James Rodríguez aún no cuenta con equipo desde que se confirmó su salida del León de México, donde jugó toda la temporada del 2025. La renovación del contrato del capitán de la Selección Colombia no se dio en el equipo de Guanajuato, por los malos resultados del equipo que terminó eliminado de la fase inicial de Liga de Apertura Mexicana del 2026.

El principal objetivo del futbolista cucuteño es buscar un club donde se pueda consolidar su nivel de juego de cara al Mundial del 2026, con el que espera lidera el plantel dirigido por Néstor Lorenzo. Sin embargo, ya han pasado varias semanas desde que se tomo esta decisión y por parte de los agentes del colombiano no se han tenido noticias de posibles negociaciones.

¿Cuál podría ser el nuevo equipo de James Rodríguez?

Una de las versiones que mas ha tomado fuerza ha sido el posible regreso de James Rodríguez al futbol brasileño, donde jugó con Sao Pablo un año entre la temporada del 2023 y 2024. En este primer capitulo del colombiano en Brasil, jugó 22 partidos y marcó apenas dos goles, pero el no sumar minutos lo llevó a buscar un nuevo rumbo.

Según la prensa mexicana para el 2026 James podría regresar a su anterior club, “El conjunto brasileño estaría negociando en secreto el regreso de James Rodríguez”, informó el canal de televisión TVAzteca en un reciente informe.

Al parecer si Sao Pablo quiere de regreso al 10 de la Selección Colombia tendría que pagarle cerca de 4 millones de dólares al año. En la temporada del 2025 Rodríguez ganó una cifra cercana a los 5 millones de dólares con el León, sin embargo, el dinero no sería un factor importante para el jugador, ya que quiere buscar una liga competitiva que lo mantenga en un buen nivel deportivo.

Pese a esta posible negociación en México otros equipos estarían también preguntando por los servicios del futbolista colombiano, según el medio de comunicación ya mencionado estarían dispuestos a pagar hasta 6 millones de dólares por su contrata anual. De igual manera, ha recibido sondeos de Pumas, Real Sociedad y Valencia.