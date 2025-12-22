La Majestuosa Banda de Baranoa conmemoró 30 años con un show histórico en Navidad

La Banda de Baranoa celebró tres décadas de trayectoria con un espectáculo sin precedentes que convirtió la concha acústica del municipio en el epicentro cultural del Atlántico. En la noche del 21 de diciembre, más de 300 artistas dieron vida a “El Show de Navidad: un sueño que nació en un corazón”, una puesta en escena que combinó música, danza, tecnología y fuegos artificiales, y que emocionó a cientos de asistentes.

Desde el primer acorde, el público entendió que no se trataba de una presentación convencional. Coreografías sincronizadas, vestuarios llamativos y juegos de luces de última tecnología acompañaron un recorrido musical entre lo tradicional y lo contemporáneo. Artistas invitados como Lil Silvio & El Vega, Fusión Orquesta y el ‘Mono’ Zabaleta se sumaron a una noche que celebró la identidad cultural del Atlántico y el trabajo formativo de la agrupación.

Reconocimiento a una apuesta cultural

En el evento también hubo espacio para entregar distinciones a gestores culturales y comunicadores sociales que han apoyado a la institución. Entre los homenajeados destacaron el alcalde de Baranoa, Edwin Palma; los exgobernadores del Atlántico, José Antonio Segebre y Ventura Díaz; el director de Caracol Radio Barranquilla, Martín Tapias; el representante a la Cámara, Gersel Pérez; y Adolfo Schlegel, diseñador de la concha acústica, quien se mostró conmovido por el crecimiento artístico de la banda.

Una de las condecoraciones más importantes fue otorgada a la Fundación Musical de Colombia y al Festival Nacional de la Música Colombiana, honrados con la medalla Pentagrama de Oro, la máxima distinción entregada por la Majestuosa Banda de Baranoa. La presidenta de la fundación, Doris Morera de Castro, recibió la medalla de manos del gobernador y del director artístico.

Homenajes y compromiso con el futuro

El evento también fue escenario para exaltar a gestores culturales, comunicadores y líderes que han apoyado el crecimiento de la Banda de Baranoa, así como a los niños y jóvenes que hacen parte de su proceso formativo. Con esta celebración, Baranoa reafirmó su papel como referente cultural del departamento y la Banda ratificó su compromiso de seguir transformando vidas a través del arte, la educación y la tradición musical.