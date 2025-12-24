“El primer acuerdo es que haya respeto hacia las instituciones”, Cristo sobre emergencia económica

En entrevista para 6AM, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y precandidato presidencial, se refirió al decreto de emergencia económica señalado por el presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria, así como la Asamblea Constituyente que busca promover el Gobierno.

En primer lugar, Cristo señaló que el actual Gobierno dejó atrás un mito en torno al aumento del salario mínimo, el cual se establecerá por decreto para el año 2026: “Se pensaba que el incremento por encima de la inflación generaría desempleo y un aumento desmesurado del costo de vida. El Gobierno ha tomado esa decisión para que los trabajadores tengan un mayor poder adquisitivo, y la inflación está controlada”, indicó.

Para el exministro del Interior, la implementación del recargo nocturno a partir de las 7:00 de la noche, así como el aumento del salario mínimo, significa la recuperación en los derechos de muchos trabajadores: “Es una buena noticia para la economía en general para que siga por la senda de crecimiento”, precisó.

¿Es necesaria una Asamblea Constituyente?

En sus declaraciones, Cristo manifestó estar en contra de la Asamblea Constituyente a la que se refirió nuevamente el presidente Petro en su más reciente alocución, ya que puede generar divisiones e incertidumbre en Colombia: “No es conveniente en este momento de campaña electoral. Sin duda, es un instrumento para reformar la Constitución, pero es mejor dejarlo para el próximo Gobierno”, precisó.

En este sentido, afirmó que lo más conveniente es convocar una Asamblea Constituyente basada en un consenso general que convoque a todos los colombianos, y no como una propuesta que pueda generar confrontación.

Por otra parte, el exministro del Interior también hizo un análisis sobre la emergencia económica señalada por el Gobierno: “Desde el 7 de agosto de 2026 necesitamos convocar a los colombianos a unos acuerdos mínimos en temas como la recuperación de la seguridad y del control territorial, el desarme de los grupos armados y la crisis de la salud”, indicó.

Asimismo, indicó un aspecto clave frente a este asunto: “El primer acuerdo es que haya respeto hacia las instituciones. Hay sectores que salen apresuradamente a exigirle a la Corte Constitucional que tumbe el decreto de emergencia económica cuando está en vacancia, y otros buscan que se mantenga. Sin embargo, hay que dejar que la Corte tome las decisiones”, argumentó.

Por último, el exministro del Interior afirmó que no existen unas condiciones dadas para decretar la emergencia económica. No obstante, sostuvo que es importante respetar y acatar las decisiones que tome la Corte Constitucional.