“Lleva su propio gremio al fracaso económico por el odio político”: Petro contra Bruce Mac Master

El presidente Gustavo Petro le respondió a Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI, frente al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional. A través de su cuenta de X el mandatario colombiano aseguró: “La irresponsabilidad suya en su ejercicio político de oposición es que lleva su propio gremio al fracaso económico por ceguera propia del sectarismo y odio político“.

Por su parte, Mac Master, aseguró que los motivos que llevaron al presidente a declarar esta emergencia, ninguno es un hecho sobreviniente." Es más. Algunas de esas situaciones ha sido creada justamente por decisiones tomadas por usted, como por ejemplo la crisis del sistema de salud, el manejo de la deuda, o los inmensos, intereses que se causan por la incertidumbre que usted le ha generado a los mercados expresamente", agregó.

“En su gremio y disculpe que me meta en él, domina el grupo empresarial antioqueño, pero el grupo por decisión propia dejó de ser industrial, es financiero; debería estar es en la Anif o Asobancaria. Eso hace que usted, Bruce, esté en una especie de bipolaridad: defiende políticas que van contra el interés de la industria y apoyan es al mundo financiero y se opone a ponerle impuestos a la banca y elevar el salario mínimo que voy a fundamentar como salario vital y familiar”, agregó el Presidente Gustavo Petro.

Lea también: Emergencia económica implicaría que la mitad de la actividad bancaria sea asumida por el Estado

Gobierno Nacional expide decreto de Emergencia Económica-social por 30 días tras caída de Tributaria

Finamente, el Gobierno Nacional publicó el decreto en el que declara emergencia económica y social en el país por 30 días, ante el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

A través del decreto 1390 de 2025, el presidente Gustavo Petro declara emergencia económica en todo el territorio nacional, bajo el argumento de la inasistencia de una fuente legalmente habilitada para financiar ingresos por $16,3 billones”, lo cual representa “una amenaza grave e inminente al orden económico y social”.

Se espera que el Gobierno expida los decretos de nuevos impuestos en los próximos días, que podrían incluir la implementación del 5x1000, a creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, el aumento del IVA y de los impuestos al consumo, así como mayores gravámenes a alcoholes, cigarrillos y algunos alimentos ultraprocesados, y la extracción de combustibles fósiles.

Sin embargo, hay dudas sobre la constitucionalidad de este decreto y sobre qué va a hacer la Corte Constitucional frente a esta emergencia económica y social y lo que podría traer para el país.

¿Cuánto podría recaudar el Gobierno con los impuestos del decreto de emergencia económica?

Con la implementación de este decreto y si se mantiene activo hasta marzo, el Gobierno podría recaudar alrededor de 1,1 billones de pesos adicionales, para solventar la deuda económica que tiene el país.