Emergencia económica implicaría que la mitad de la actividad bancaria sea asumida por el Estado

La Asociación Bancaria, Asobancaria, manifestó su desacuerdo y preocupación frente al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, al considerar que la medida carece de fundamentos jurídicos y técnicos que la justifiquen.

De acuerdo con el gremio, no existe un hecho extraordinario que amerite la declaratoria de un estado de excepción. Además, advierte que el decreto revive “por la puerta de atrás” una reforma tributaria que ya fue derrotada democráticamente en el Congreso de la República.

Impacto en el sector financiero

Uno de los principales reparos del sector bancario está relacionado con la sobre-sobretasa al sistema financiero, que elevaría el impuesto de renta hasta el 50%. Según la Asociación Bancaria, esta carga tributaria implicaría que la mitad de la actividad bancaria del país quede en manos del Estado.

El gremio alerta que esta medida ubicaría a Colombia, junto con Islas Comoras, como uno de los países con menor competitividad tributaria del mundo para el negocio financiero, afectando gravemente el atractivo del país para la inversión.

Consecuencias para familias, empresas y estudiantes

La banca también advirtió sobre las implicaciones directas para la economía real. Entre ellas, el desestímulo al crédito de vivienda, las dificultades para los empresarios que buscan ampliar su producción y los obstáculos para los estudiantes que necesitan financiar su educación.

En términos generales, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagónm asegura que el decreto podría generar una restricción del crédito en Colombia, afectando el acceso a financiación y frenando el dinamismo económico.

Riesgos para el crecimiento económico

Finalmente, la Asociación Bancaria subrayó que el país necesita más inversión y mayor crecimiento, por lo que advirtió que medidas de este tipo desplazan al sector privado en favor del sector público, lo que compromete el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana.

El gremio hizo un llamado al Gobierno para reconsiderar la medida y propiciar un debate técnico e institucional que brinde estabilidad, confianza y reglas claras para el desarrollo económico del país.

Gobierno Nacional expide decreto de Emergencia Económica-social por 30 días tras caída de Tributaria

Finamente, el Gobierno Nacional publicó el decreto en el que declara emergencia económica y social en el país por 30 días, ante el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

A través del decreto 1390 de 2025, el presidente Gustavo Petro declara emergencia económica en todo el territorio nacional, bajo el argumento de la inasistencia de una fuente legalmente habilitada para financiar ingresos por $16,3 billones”, lo cual representa “una amenaza grave e inminente al orden económico y social”.

Se espera que el Gobierno expida los decretos de nuevos impuestos en los próximos días, que podrían incluir la implementación del 5x1000, a creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, el aumento del IVA y de los impuestos al consumo, así como mayores gravámenes a alcoholes, cigarrillos y algunos alimentos ultraprocesados, y la extracción de combustibles fósiles.

Sin embargo, hay dudas sobre la constitucionalidad de este decreto y sobre qué va a hacer la Corte Constitucional frente a esta emergencia económica y social y lo que podría traer para el país.

¿Cuánto podría recaudar el Gobierno con los impuestos del decreto de emergencia económica?

Con la implementación de este decreto y si se mantiene activo hasta marzo, el Gobierno podría recaudar alrededor de 1,1 billones de pesos adicionales, para solventar la deuda económica que tiene el país.