El Centro Democrático presentará tutela contra la Emergencia Económica anunciada por el Gobierno

A través de su cuenta en la red social X, Uribe aseguró que esta tutela sería el único recurso inmediato para controvertir la medida, mientras la Corte Constitucional avoca el estudio del decreto a partir del próximo 13 de enero.

Según el exmandatario, durante ese lapso el Ejecutivo podría expedir decisiones que, a su juicio, afectarían a los ciudadanos. “Mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, afirmó Uribe en su publicación, en la que cuestionó el uso de la figura excepcional.

La declaratoria de Emergencia Económica ha generado reacciones y advertencias desde sectores de la oposición, que consideran que la medida debe ser revisada con rigor constitucional y político, especialmente por los alcances que tiene sobre la expedición de decretos con fuerza de ley.

Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado frente al anuncio de la tutela ni sobre los cuestionamientos planteados por el Centro Democrático.