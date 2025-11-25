“Imagina y vive el Cauca”: La plataforma que impulsa el crecimiento del departamento

Popayán, capital de Cauca. La caña de azúcar es el segundo producto sembrado en el departamento con 46.321 hectáreas.| Foto: Getty Images / jorge ivan vasquez cuartas

El departamento del Cauca, rico en diversidad cultural y recursos naturales, enfrenta, desde hace varias décadas, diversas complejidades en materia de seguridad que han impactado su desarrollo. En medio de estos desafíos emergen iniciativas que celebran la capacidad y el potencial de la región, como “Imagina y vive el Cauca”.

El proyecto surge como respuesta a las fracturas territoriales identificadas en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2024 y se alinea con el Plan Estratégico Global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2025–2029, que promueve la innovación territorial, el financiamiento diversificado y la articulación multi actor.

Se trata de una estrategia integral de transformación territorial que reúne a empresarios, instituciones, líderes comunitarios y académicos en torno a las fortalezas productivas del departamento.

Allí, el café se plantea como eje articulador, mientras que el cacao, el turismo rural y la tecnología se perfilan como catalizadores de inclusión, sostenibilidad y competitividad.

Territorios que imaginan y transforman a Colombia

El Cauca es el departamento con más familias productoras de café del país con 93.000, para las 94.500 hectáreas disponibles en el territorio. | Foto: Getty Images / Timothy Fadek Ampliar

La feria; “Territorios que imaginan y transforman a Colombia”, que se realizará este 25 de noviembre, será el primer encuentro de varios en el marco de “Imagina y vive el Cauca”. Este se llevará a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Bogotá, como una experiencia multisensorial, simbólica y colaborativa.

El evento abrirá la jornada matutina con una entrevista de Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo de Caracol Radio a Claudio Tomasi, representante de las Naciones Unidas en Colombia. Allí, los participantes explorarán las estrategias y programas que el PNUD está implementando en la región y cómo estos contribuyen a su desarrollo sostenible.

Por otro lado, en un contexto donde el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) estima que el crecimiento económico departamental para marzo y abril de 2025 se ubicó en +3,5% y +2,6%, en comparación con los niveles de marzo y abril de 2024, respectivamente, el panel; “El Alma del Cauca: Productividad, Cultura y Tecnología al Servicio de Colombia”, reunirá a representantes de diferentes sectores para discutir cómo el departamento puede aprovechar ese incremento de su PIB, su riqueza cultural y su potencial productivo actual.

Ya en la tarde, el conversatorio; “¿Cómo le apostamos al Cauca? diálogo entre el Gobierno, el sector privado y organismos multilaterales”, buscará generar un intercambio de ideas en torno a las historias de éxito y los aprendizajes de aquellos que trabajan diariamente para superar obstáculos y hacer de esa zona un referente en desarrollo territorial.

En suma, se trata de una oportunidad, por un lado, para conocer aquellos proyectos, iniciativas y propuestas relevantes que impulsan el crecimiento económico del departamento y, por otro, para visibilizar aquellas organizaciones que promueven el desarrollo de la población, a pesar de los desafíos diarios que enfrentan.

Siga el cubrimiento y todos los detalles de “Territorios que imaginan y transforman a Colombia” a través de nuestras plataformas digitales.