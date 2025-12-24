Dólar en Venezuela HOY, 24 de diciembre, según el BCV: ¡Sigue subiendo!

Venezuela ha presentado múltiples problemas a nivel interno y externo, ya que aparte de pasar por una de las peores crisis económica en el mundo, también se ha visto marcada por las olas migratorias que han tenido varios países de la región Latinoamericana.

Si bien se han planteado diferentes escenarios acerca de lo que se podría hacer en cuanto al gobierno actual de Nicolás Maduro, puesto que lo propuesto por Estados Unidos, es una posible intervención, a lo que varias figuras de la política, como Lula Da Silva, presidente de Brasil, han manifestado que esto solo generaría mayores tensiones.

Asimismo, este y otros países se han ofrecido como mediadores para evitar una “catástrofe humanitaria”. Hasta el momento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solo ha lanzado ciertas advertencias en las que no ha terminado de descartar una posible invasión, ya que aparte de esto, se ha encargado de incautar algunos buques venezolanos que transportaban crudo.

Le recomendamos: Tensión entre Estados Unidos y Venezuela podría generar nueva ola migratoria en el Atlántico

En cuánto está el dólar en Venezuela hoy, 24 de diciembre

El dólar en Venezuela hoy, 24 de diciembre, se estableció en 291,35240000 bolívares. Esto según las actualizaciones diarias que realiza el Banco Centra de Venezuela en sus canales oficiales.

Por otro lado, el BCV no solo se encarga de mostrar el precio del dólar durante el día, sino que también, presenta el de otras divisas del mundo:

Euro: 342,93634242 bolívares.

342,93634242 bolívares. Yuan chino: 41,45889718 bolívares.

41,45889718 bolívares. Lira turca: 6,81526081 bolívares.

6,81526081 bolívares. Rublo ruso: 3,72661563 bolívares.

Otro punto a destacar, es que los informes de la BCV, no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio 2025.

Además, tampoco existe un reporte final que deje realizar un análisis acerca del comportamiento de la inflación dentro del país. Si bien algunos altos mandos han dicho que la economía se está “recuperando”, para ser todo lo contrario.

Le puede interesar: Lo que está haciendo el gobierno con la emergencia económica es un asalto y fechoría: Carlos Motoa

A cómo está el dólar en Colombia

El precio del dólar, ha estado presentado diferentes caídas en los últimos meses en Colombia. Actualmente, se encuentra en una tendencia a la baja, pues teniendo en cuenta que cerró la semana cerca a los $3.900 pesos colombianos, en tan solo tres días ha disminuido cerca de $120 pesos colombianos.

Es así que, con base a la información presentada el Banco de la República en el TRM, se estableció que el precio del dólar en Colombia, para el día de hoy, miércoles 24 de diciembre, es de $3.759 pesos colombianos.

En comparación del día de ayer, 23 de diciembre, tuvo una perdida de $43 pesos colombianos, puesto que ayer su precio se cotizó sobre los $3.792 pesos colombianos.

Otras noticias: ¡Vuelve a caer! Precio del dólar HOY en Colombia, 24 de diciembre, según Banco de la República