¡Vuelve a caer! Precio del dólar HOY en Colombia, 24 de diciembre, según Banco de la República

Las divisas son monedas utilizadas en intercambios comerciales tanto nacionales como internacionales, estas, son emitidas por cada país y se usan para realizar transacciones, inversiones y pagos de deudas.

Alrededor del mundo, existen 180 monedas oficiales, sin embargo, las más relevantes son, el dólar estadounidense, el euro europeo, el yen japonés, la libra esterlina del Reino Unido y el franco suizo. Sin embargo, ninguna de estas es la de mayo valor, pues la moneda oficial más costosa del mundo es el dinar kuwaití, mientras que, por otro lado, la de menor valor es el rial iraní.

El mercado de las divisas, es el más grande del mundo, pues diariamente se mueven más de 5 billones de dólares mediante la compra y venta realizadas por personas, las cuales especulan fluctuaciones en los precios para sacar beneficios de estas operaciones.

Dentro de las características se puede encontrar que las divisas son:

Fungibles, es decir que puede ser intercambiadas por otras de igual valor.

es decir que puede ser intercambiadas por otras de igual valor. Volatilidad , se pueden dar importantes fluctuaciones debido a factores políticos y sociales.

, se pueden dar importantes fluctuaciones debido a factores políticos y sociales. Divisibilidad, todas las divisas se pueden dividir en fracciones más pequeñas, de modo que se puedan realizar transacciones de montos menores.

Precio del dólar en Colombia hoy 24 de diciembre

El precio del dólar, que ha presentado diferentes caídas de manera consecutiva, actualmente se encuentra en una tendencia a la baja, pues teniendo en cuenta que cerró la semana cerca a los $3.900 pesos colombianos, en tan solo tres días ha disminuido cerca de $120 pesos colombianos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar estadounidense para hoy, 24 de diciembre, es de $3.759 pesos colombianos, valor que, de seguir disminuyendo, podría cerrar el año en uno de los valores más bajos de los últimos cuatro años.

Gracias a estas disminuciones en su valor, las personas que deseen comprar regalos de Navidad a última hora, y realicen pagos en esta divisa, podrán obtener precios relativamente mejores a los que hubieran encontrado en semanas pasadas, sin embargo, entre mayor sea el precio pagado, más notoria será la diferencia.

Dólar HOY en Colombia según casas de cambio

Para este 24 de diciembre, se establecieron los promedios ponderados de las transacciones realizadas en dólares desde diferentes ciudades en Colombia, y según los cuales, las diferentes entidades bancarias y casas de cambio establecen sus precios para compra y venta de la divisa mencionada, recuerde que estos no son valores fijos, pues únicamente tienen una función de referencia. Son los siguientes:

Bogotá D.C. — Compra: $3,718 | Venta: $3,832

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,650 | Venta: $3,801

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,685 | Venta: $3,855

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,850

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,700 | Venta: $3,750

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,680 | Venta: $3,780

