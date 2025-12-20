Lula Da Silva asegura que una intervención armada en Venezuela sería una “catástrofe humanitaria”

AME6910. BOGOTÁ (COLOMBIA), 07/09/2024.- Combo de fotografías donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro (i) y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El Gobierno de Venezuela revocó este sábado la representación de Brasil en las sedes diplomáticas de Argentina en territorio venezolano, que incluye la "custodia de los locales de la misión", incluido "sus bienes y archivos", según un comunicado de Cancillería. EFE / Miguel Gutierrez / André Borges ARCHIVO / Miguel Gutierrez / André Borges ( EFE )

En la cumbre del Mercosur en Brasil, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó con sus homólogos en esta cumbre que una guerra en Venezuela provocaría “una catástrofe humanitaria”.

“Cuatro décadas después de la guerra, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria”, dijo el mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

“Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”, advirtió el izquierdista.

Presidente de Brasil busca ser mediador entre ambos países

El presidente de Brasil ha propuesto ser mediador entre ambos países durante la cumbre. Además, asegura que ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con Trump como con el venezolano Nicolás Maduro.

A propósito, el mandatario habló sobre la importancia de las fronteras entre países, resaltando que, “estas conexiones no son amenazas a la soberanía”. Esta intervención lo hizo tras la inauguración de un nuevo puente que conectará a Brasil y Paraguay.