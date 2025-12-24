¿Cuánto da un CDT de $50 millones a 1 año? Esta es la mejor tasa para recibir ganancias en 2026

¿Cuánto da CDT de $50 millones a 1 año? Esta es la mejor tasa para generar ganancias en 2026. Getty Images

Los CDT o Certificados de Depósito a Término son uno de los productos financieros más utilizados por las personas en Colombia. Este instrumento de inversión se constituye en uno de los más seguros y rentables, por lo cual resultan muy atractivos para las personas que no tienen amplios conocimientos o simplemente desean evitar riesgos con sus finanzas.

Le podría interesar: ¿En cuánto quedan las cuotas si le prestan 60 millones a un plazo de 5 años? Análisis

Con la llegada del fin de año y de ingresos adicionales como la prima de diciembre, se vislumbra en el horizonte una nueva oportunidad para tener buena salud financiera. En este marco, los CDT cobran importancia como una opción para obtener rentabilidad en el ahorro.

¿Por qué son seguros los CDT en Colombia?

Uno de los atractivos para la inversión en un CDT que más se suele mencionar es la seguridad que estos representan para el dinero de los usuarios.

Esta idea de seguridad parte de una realidad muy precisa, dado que en Colombia los CDT que emiten bancos y demás entidades financieras están asegurados por el Estado a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFÍN).

Esta entidad pública se encarga de proteger los depósitos de las personas hasta por 50 millones de pesos, en casos de insolvencia financiera que pudiesen afectar a los bancos o entidades.

Lea también: Análisis: CDT vs cuenta de ahorros, ¿cuál le conviene más para invertir en 2026 según su perfil?

Además de ello, el hecho de tener el dinero “bloqueado” con un plazo específico de ahorro garantiza menor riesgo en la inversión. En ese sentido, una de las limitaciones de este producto financiero son las penalizaciones o cobros en caso de necesitar el dinero antes del plazo.

Sin embargo, compañías como la fintech colombiana MejorCDT ofertan planes con mayor libertad, para que las personas puedan sacar hasta 10 millones de pesos del CDT sin esperar la fecha de vencimiento y sin ningún costo.

¿Cuánto gana invirtiendo 50 millones en un CDT a 1 año?

Así las cosas, el mercado de los CDT en Colombia se ha estabilizado en el tiempo reciente, luego de picos altos, dejando al mercado con un promedio que oscila entre el 10 y el 10,7 %.

Aun así, algunas entidades como MejorCDT están ofreciendo rentabilidades de hasta el 11 % E. A. que superan a muchos bancos tradicionales.

De esta manera, invirtiendo 50 millones de pesos con la tasa más alta de 11%, el dinero tendría la siguiente rentabilidad en un plazo fijo de un año. Tenga en cuenta que al valor de la rentabilidad obtenida recibida al vencimiento del CDT se le aplica retención en la fuente (4 % actualmente).

360 días (1 año): 5′500.000 rendimiento bruto - 220.000 retención = 5′280.000 COP de ganancia neta.

Bajo este cálculo, el monto total final invirtiendo $50 millones a un año con 11 % de rentabilidad sería de 55′280.000 pesos.

Otros plazos que ofrecen compañías como MejorCDT incluyen los siguientes montos de ganancia con la tasa de 11 % por encima del promedio del mercado: