Simulador AHORRO fijo: ¿Cuánto gana si invierte $20.000.000 a 3 meses? Rentabilidad bancaria

Una alternativa atractiva para quienes buscan hacer crecer su dinero sin asumir riesgos es invertir en instrumentos de ahorro a plazo fijo, como los Certificados de Depósito a Término (CDT) o cuentas de ahorro fijo. A continuación, le contamos cómo funcionaría esta inversión y cuál sería el rendimiento estimado.

¿Qué es un ahorro a plazo fijo?

Un depósito a plazo fijo, conocido como CDT en Colombia, es un producto financiero en el que se invierte una cantidad de dinero por un periodo determinado (por ejemplo, 3 meses), a cambio de una tasa de interés fija que se pacta al inicio del plazo. Al concluir, se recibe el capital más los intereses generados.

¿Qué tasas están disponibles a 3 meses?

Según datos recientes, los mejores rendimientos en septiembre de 2025 para plazos de 3 meses fueron:

Banco Finandina : 9,8%

: 9,8% IRIS : 9.05%

: 9.05% Coltefinanciera 8,7%

¿Cuál sería el rendimiento estimado sobre $20 millones?

Con una inversión de $20.000.000 en un CDT a 90 días (3 meses), la rentabilidad dependerá de la tasa de interés efectiva anual (EA) que ofrezca la entidad financiera. Estas pueden variar según la entidad bancaria en la que decida invertir, conozca aquí las tres mejores CDT disponibles en septiembre de 2025, con tasas competitivas y rentabilidad estimada:

Finandina: Si hace una inversión de $20.000.000 tendrá una rentabilidad de $440.602 , lo que quiere decir que en total recibirá $20,440,602

Si hace una inversión de $20.000.000 tendrá una rentabilidad de , lo que quiere decir que en total recibirá $20,440,602 IRIS: Si invierte esta cantidad de dinero tendrá una ganancia de $420.390 con este banco, lo que quiere decir que recibirá $20.420.390.

Si invierte esta cantidad de dinero tendrá una ganancia de con este banco, lo que quiere decir que recibirá $20.420.390. Coltefinanciera: Si invierte $20.000.000 tendrá una ganancia de $404.630, lo que quiere decir que en total recibirá $20.404.630.

¿De qué depende el rendimiento real?

Tipo de tasa: EA (Efectiva Anual) vs. nominal; el tipo exacto puede variar según el banco.

EA (Efectiva Anual) vs. nominal; el tipo exacto puede variar según el banco. Base de liquidación: Algunas entidades, como Davivienda o Bancolombia, calculan sobre base de 360 días

Algunas entidades, como Davivienda o Bancolombia, calculan sobre base de 360 días Retención en la fuente: Generalmente se aplica un 4% sobre los intereses obtenidos

Generalmente se aplica un 4% sobre los intereses obtenidos Penalizaciones por retiro anticipado o posibles comisiones.

Recomendaciones para abrir un CDT

Si dispone de $20 millones para 3 meses, puedes esperar una rentabilidad en el rango de $400.000 a $445.000, dependiendo del banco y condiciones específicas.

Es importante que tenga en cuenta que debe:

Consultar las tasas actualizadas para tu plazo, específicas del banco que le interesa.

Verifique cómo se liquidan los intereses (base 360 vs. 365 días).

Considere el valor neto tras retención de impuestos.

Evalúe si el banco le permite el retiro anticipado y si aplica penalización.

¿Cuáles son los beneficios de invertir en un CDT?

Como lo explica la entidad bancaria Scotiabank Colpatria, invertir en un CDT tiene grandes beneficios como:

Se puede abrir de forma muy sencilla: Actualmente, las entidades bancarias ofrecen diferentes mecanismos y medios para hacerlo, incluso, en algunos casos, lo puede hacer de manera 100% digital, sin la necesidad de ir hasta una oficina.

Actualmente, las entidades bancarias ofrecen diferentes mecanismos y medios para hacerlo, incluso, en algunos casos, lo puede hacer de manera 100% digital, sin la necesidad de ir hasta una oficina. Algunos bancos permiten determinar el plazo según lo que el usuario necesite: Hay otros que determinan automáticamente los plazos.

Hay otros que determinan automáticamente los plazos. Se trata de una inversión a bajo riesgo: Como corren por renta fija, desde el principio se tiene clara la ganancia que tendrá sobre su inversión.

