¿Cuánto es lo máximo que asegura Fogafín en un CDT? Tope es de hasta 38 SMLS

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) protege los ahorros del público y estabiliza a su vez el sector financiero. Las funciones principales de este fondo se basan en aplicar diferentes operaciones de apoyo a sus entidades inscritas para reducir o minimizar los efectos adversos de situaciones de crisis en el Sistema Financiero; además administrar el Seguro de Depósitos pagándole a los ahorradores de una entidad inscrita en caso de que la misma entre en liquidación; y por último, realiza seguimiento a las entidades financieras en toma de posesión.

Asimismo, le dejamos algunas de las preguntas más frecuentes que tienen los ciudadanos frente al Fogafín.

¿Cuál es el monto máximo que cubre el Seguro de Depósitos?

En la actualidad, el seguro ofrece una cobertura máxima de hasta $50 millones por depositante, y esta protección se aplica de manera individualizada cuando se tienen ahorros repartidos en varias entidades registradas en Fogafín.

“Por ejemplo, si una persona tiene productos de ahorro en varias entidades y si éstas entran en liquidación al tiempo, en cada entidad cuenta con la protección de hasta $50 millones.” afirmó la el fondo.

¿Qué tipo de productos se encuentran protegidos?

El Seguro de Depósitos brinda protección a una variedad de productos financieros, incluyendo cuentas corrientes, depósitos simples, Certificados de Depósito a Término (CDT), cuentas de ahorro, cuentas de ahorro especial, bonos hipotecarios, depósitos especiales, servicios de recaudo y depósitos de bajo monto, así como depósitos ordinarios.

¿Qué tipo de productos no están protegidos por el Seguro de Depósitos?

Algunos productos financieros no están cubiertos por el seguro, como los Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones (BOCEAS) y los Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones (BOCAS), así como ciertos productos fiduciarios y seguros. Además, no están protegidos los productos ofrecidos por las sociedades comisionistas de bolsa. También quedan excluidos aquellos productos adquiridos en entidades que no están inscritas en Fogafín.

¿Cuándo se hace efectivo el pago del Seguro de Depósitos?

Esta se da cuando la Superintendencia Financiera de Colombia ordena la liquidación forzosa administrativa de una entidad inscrita en Fogafín.

A su vez el pago se deberá realizar dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha de liquidación de la institución inscrita.

El fondo afirmó que el pago del Seguro de Depósitos será realizado por el Fondo a los depositantes mediante transferencia electrónica de fondos, cheque de gerencia o dinero en efectivo (hasta el monto autorizado).

Si un cliente tiene depósitos en más de una institución financiera, ¿las mismas se suman para efectos del límite asegurado?

Si tienes productos asegurados en varias instituciones financieras, es importante que presentes una reclamación individual para cada una de ellas. Recuerde que el seguro cubre hasta un máximo de 50 millones de pesos por persona en cada institución financiera. Esto significa que, si tiene depósitos en varias entidades, podrá recibir hasta 50 millones de pesos por cada una de ellas, siempre y cuando haya presentado una reclamación separada para cada institución.

Sí desea obtener más información del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) ingresa a su página y consulte las dudas que tenga: https://lc.cx/8VCBdG