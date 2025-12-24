Comité Disciplinario impone sanciones millonarias a Junior y Nacional por pirotecnia en Liga y Copa

Junior y Tolima ingresan al terreno de juego del estadio Metropolitano en medio de la pirotecnia de los aficionados locales / Colprensa.

El Comité Disciplinario de la Dimayor decidió imponer multas millonarias a Junior y a Atlético Nacional, por los hechos presentados en las finales de ida de la Liga y Copa Colombia, respectivamente, donde en la salida de los equipos al terreno hubo manipulación de juegos pirotécnicos de parte de sus aficionados.

Las multas económicas fueron las mismas para ambos clubes; mientras que la sanción a las tribunas fue por la misma cantidad de fechas, variando las tribunas que no estarán disponibles en los próximos juegos de cada competencia; en el caso de los barranquilleros, la Liga, y en el caso de los antioqueños, la Copa.

Sanción al Junior

“Sancionar al Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. (“Junior”) con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte y Tribuna Sur), así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la Final (Ida) de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-II, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Deportes Tolima S.A.“.

Sanción a Nacional

“Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con una (1) fecha de suspensión parcial de la plaza como se delimita a continuación: Sectores 13 y 14 de la Tribuna Sur; Sectores 14 y 15 de la Tribuna Occidental; Sectores 1 y 2 de la Tribuna Oriental, así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la Final (Ida) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, entre el Club Atlético Nacional S.A. y El Equipo del Pueblo S.A.“.

Sanciones pendientes

Teniendo en cuenta que se castigó la presencia de pirotecnia en ambos compromisos de ida, se espera que se produzcan las mismas sanciones para Tolima y Medellín, dado que sus aficionados también manipularon juegos pirotécnicos para ambos compromisos de vuelta en las respectivas finales de Liga y de Copa.

En el caso del juego de vuelta de la final de Copa se espera una sanción adicional, tras los vergonzosos actos de violencia presentados al final del partido, donde Atlético Nacional se coronó campeón tras imponerse 0-1, desatándose una batalla campal entre aficionados de ambos clubes antioqueños en el terreno de juego del estadio Atanasio Girardot.