CNE se solidariza con ataque que sufrió el magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: ¿qué sucedió?

El magistrado Álvaro Hernán Prada denunció que dos camionetas, una de ellas de alta gama, intentaron interceptar el vehículo en el que se movilizaba en el norte de Bogotá, pero gracias a la rápida maniobra del conductor pudieron evitar el asalto y sacar del lugar al magistrado sin que resultara lesionado.

Sin embargo, alcanzaron a atracar a un amigo del magistrado unos minutos después, lo apuntaron con un arma de fuego al pecho y le robaron sus pertenencias.

¿Qué dijo el CNE sobre el hecho?

El Consejo Nacional Electoral por su parte expresó su solidaridad con este hecho que sufrió el magistrado Álvaro Hernán Prada, del que aún se desconoce si se trató de un caso de delincuencia común o si existieron otras motivaciones detrás del ataque.

A su vez, hicieron un llamado a las autoridades a esclarecer lo ocurrido y a adoptar medidas necesarias para garantizar su seguridad.