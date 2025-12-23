Paseo millonario será imputado como secuestro extorsivo: penas de hasta 42 años de prisión

Bogotá D. C.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá informó este martes, 23 de diciembre, que, a través del trabajo articulado con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, los delincuentes que cometan el denominado ‘paseo millonario’ en la capital enfrentarán consecuencias penales más severas, dado que este delito deja de ser imputado únicamente como hurto agravado para ser judicializado como secuestro extorsivo.

El ‘paseo millonario’ consiste en una modalidad de hurto en la que los delincuentes abordan a una persona en un vehículo y la obligan, bajo amenazas, a realizar retiros de dinero y transacciones financieras, mientras recorren la ciudad con destino, usualmente, hacia sitios apartados.

Al momento de anunciar que el ‘paseo millonario’ ahora se judicializa como secuestro extorsivo, la Secretaría de Seguridad puso como ejemplo el caso de un ciudadano, a quien varios sujetos privaron de su libertad por más de 19 horas mientras lo obligaban a desocupar sus cuentas bancarias en Bogotá.

“Antes, este tipo de hechos se imputaban como hurto, delito cuya pena máxima en el ordenamiento jurídico colombiano es de nueve años de prisión. Sin embargo, ahora, estas conductas serán investigadas y sancionadas como secuestro extorsivo, delito consagrado en el artículo 169 del Código Penal colombiano, que sanciona a quien prive de la libertad a una persona con fines económicos o de provecho, y que puede acarrear penas de hasta 42 años de prisión", indicó la entidad.

Este cambio comienza a aplicarse a partir de este año y busca que “los responsables de un delito tan atroz enfrenten castigos acordes con el daño causado a las víctimas”, tal como señala la Secretaría, que recalca que “privar de la libertad a cualquier persona es un hecho repudiable y este tipo de conductas no pueden seguir siendo tratado como un simple hurto”.

“Así sea por algunos segundos”: secretario de Seguridad, César Restrepo

Al respecto el secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó que “quitarle la libertad a un ciudadano así sea por algunos segundos debe ser considerado en Colombia un secuestro y debe ser impuesto con la máxima pena. La libertad de nadie puede estar sometida a la voluntad de los delincuentes y de los criminales”.

Según la entidad, esta nueva forma de imputación permite que “delincuentes reincidentes enfrenten condenas ejemplares” y envía un mensaje de que “el ‘paseo millonario’ será castigado con todo el peso de la ley”.

Finalmente, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier hecho delictivo relacionado con el ‘paseo millonario’ a la Línea 165 del GAULA, puesto que es un paso clave para la judicialización de los criminales, tal como señala