Así va el mercado de fichajes de Alianza, según el presidente del equipo Carlos Ferreira

Alianza de Valledupar finalizó un nuevo año deportivo en este 2025 en el que peleó el paso a las instancias finales de la Liga Colombiana. Durante el primer semestre del fútbol colombiano, el cuadro dirigido por Hubert Bodhert , terminó en la decima posición con 29 puntos a solo 4 de ingresar a los cuadrangulares, algo similar pasó en el segundo semestre en el que quedo en la novena casilla con la misma cantidad de unidades.

Estos importante resultados deportivos del equipo valduparense son gracias a esos jugadores claves en el planteamiento del entrenador. Ante el eventual mercado de fichajes en el fútbol colombiano, el presidente de Alianza, Carlos Orlando Ferreira, habló con El VBar Caracol sobre los movimientos que ha tenido su club.

¿Cómo van los fichajes de Alianza?

“Renové jugadores que eran muy importantes como Pedro Franco, Wiston Fernández, Yilson Rosales el lateral derecho, Felipe Pardo, Johan Walles el arquero que eran como lo base de lo que fue la estructura de este año de la campaña de Alianza”, explicó el dirigente del equipo.

Los refuerzos de Alianza: “Procedí a reforzar algunas áreas. El lateral derecho Eduard Banguero, que jugó en Boyacá Chicó y que este año estaba por Equidad, ya es jugador de Alianza y Juan Pablo Arcila. Estamos cerrando Jhildre Laso, un jugador que esta en Suiza y lo estamos repatriando. En el medio campo llevamos a Juan Viveros, el central de Real Cundinamarca y Ever Meza que fue un jugador que ya lo tuvimos en una primera etapa y se fue a jugar a África”.

Fichajes en la zona delantera: “Estamos cerrando una negociación con Fabián Cantillo volante. Adelante queremos mantener la estructura de Carlos Lucumí, Cristian Vergara. Estamos detrás de un argentino, Francesco Fiorelli el jugaba en la segunda división del fútbol ecuatoriano y viene a ayudarnos. En los extremos tenemos a Sergio Aponzá y Yeiner Londoño”, explicó Carlos Ferreira.

Las ofertas por el delantero Carlos Lucumí: “Él esta en primera línea Lucumí... No mira, hay mucho interés de varios equipos, pero nosotros estamos reservándolo porque necesitamos el apoyo de él. Si no nos dan lo que el club estima y lo que el jugador también estima, pues no hay ninguna posibilidad de negociación”.

El fichaje de Edwin Torres: “Lo vendí, vendí el 50% a Ferroviario un club que quiere pelear el ascenso de la segunda división del fútbol brasileño, se han reforzado muy bien ellos y hay la opción por el otro 50% de los derechos deportivos”.

El primer partido de Alianza de Vallepudar el próximo año será alta Fortaleza, en el juego correspondiente a la primera fecha de la Liga Colombiana 2026-I.