Liga Colombiana

¿Quién fue el goleador de todo el 2025 en la Liga Colombiana?

Un campeón de la Liga Colombiana cerró el año siguiendo el máximo anotador en el país.

Hugo Rodallega máximo goleador del fútbol colombiano en el 2025 / Colprensa

Hugo Rodallega máximo goleador del fútbol colombiano en el 2025 / Colprensa

Laura Reina

La Liga Colombiana del segundo semestre a finalizado con una nueva estrella para el palmares de Junior de Barranquilla, levantando así su undécimo trofeo en un campeonato corto en el país en 101 años de historia del equipo. Esto luego de la gran final del fútbol colombiano en la que los dirigidos por Alfredo Arias vencieron 4-0 a Deportes Tolima.

Con este importante triunfo el equipo aseguró su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores en el 2026. Lo propio hizo Independiente Santa Fe quien se coronó campeón en el primer semestre, bajo la dirigencia del entrenador Jorge Bava, esto tras imponerse en el ida y vuelta de la final 2-1 ante Independiente Medellín.

Lea también: Washington Aguerre se despidió de Medellín y le dejó sentido mensaje a los hinchas

Lo mas importante para conseguir un título en el fútbol colombiano son los goles. Especialmente en este 2025 los experimentados delanteros aportado la cuota goleadora, dejando ver que el factor de edad no es impedimento para sacar la cara por su equipo.

Así las cosas Hugo Rodallega a sus 40 años, fue el máximo goleador del fútbol colombiano con 23 anotaciones, seguido por le argentino Luciano Pons al servicio de Atlético Bucaramanga con 18 tantos y Alfredo Morelos aparece en el tercer lugar quien marcó 16 goles con Nacional.

En esta gran lista gran de goleadores en todo el año del fútbol profesional colombiano, también aparece Francisco Fydriszewski atacante de Medellín con 15 goles, en la quinta posición hay un empate entre Dayro Moreno, Jairo Molina y Brayan León con 14 anotaciones.

Le podría interesar: Fichajes Liga colombiana 2026-I EN VIVO: altas y bajas de jugadores

Tabla de goleadores del 2025 en el fútbol colombiano

PosiciónJugadorEquipoGoles
1Hugo RodallegaSanta Fe23
2Luciano PonsAtlético Bucaramanga18
3Alfredo MorelosNacional16
4Francisco FydriszewskiMedellín15
5Jairo MolinaBoyacá Chicó14
5Dayro MorenoOnce Caldas14
5Brayan LeónMedellín14
6Gonzalo LencinaTolima12
6Edwin CardonaNacional12
6Emilio AristizabalFortaleza12
7Luis RamosAmérica 11
8Guillermo PaivaJunior10
8Jannenson SarmientoUnión Magdalena10
8José EnamoradoJunior10
8Bryan CastrillónJunior10
8Leonardo CastroMillonarios10
8Yony GonzálezÁguilas Doradas10
8Yoshan ValoisPasto10
8Carlos Lucum8iAlianza10
9Adrián ParraTolima9
9Andrey EstupiñánCali9
9Ricardo MárquézUnión Magdalena9
10Michael BarriosOnce Caldas8


El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad