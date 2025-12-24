¿Quién fue el goleador de todo el 2025 en la Liga Colombiana?
Un campeón de la Liga Colombiana cerró el año siguiendo el máximo anotador en el país.
La Liga Colombiana del segundo semestre a finalizado con una nueva estrella para el palmares de Junior de Barranquilla, levantando así su undécimo trofeo en un campeonato corto en el país en 101 años de historia del equipo. Esto luego de la gran final del fútbol colombiano en la que los dirigidos por Alfredo Arias vencieron 4-0 a Deportes Tolima.
Con este importante triunfo el equipo aseguró su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores en el 2026. Lo propio hizo Independiente Santa Fe quien se coronó campeón en el primer semestre, bajo la dirigencia del entrenador Jorge Bava, esto tras imponerse en el ida y vuelta de la final 2-1 ante Independiente Medellín.
Lo mas importante para conseguir un título en el fútbol colombiano son los goles. Especialmente en este 2025 los experimentados delanteros aportado la cuota goleadora, dejando ver que el factor de edad no es impedimento para sacar la cara por su equipo.
Así las cosas Hugo Rodallega a sus 40 años, fue el máximo goleador del fútbol colombiano con 23 anotaciones, seguido por le argentino Luciano Pons al servicio de Atlético Bucaramanga con 18 tantos y Alfredo Morelos aparece en el tercer lugar quien marcó 16 goles con Nacional.
En esta gran lista gran de goleadores en todo el año del fútbol profesional colombiano, también aparece Francisco Fydriszewski atacante de Medellín con 15 goles, en la quinta posición hay un empate entre Dayro Moreno, Jairo Molina y Brayan León con 14 anotaciones.
Tabla de goleadores del 2025 en el fútbol colombiano
|Posición
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1
|Hugo Rodallega
|Santa Fe
|23
|2
|Luciano Pons
|Atlético Bucaramanga
|18
|3
|Alfredo Morelos
|Nacional
|16
|4
|Francisco Fydriszewski
|Medellín
|15
|5
|Jairo Molina
|Boyacá Chicó
|14
|5
|Dayro Moreno
|Once Caldas
|14
|5
|Brayan León
|Medellín
|14
|6
|Gonzalo Lencina
|Tolima
|12
|6
|Edwin Cardona
|Nacional
|12
|6
|Emilio Aristizabal
|Fortaleza
|12
|7
|Luis Ramos
|América
|11
|8
|Guillermo Paiva
|Junior
|10
|8
|Jannenson Sarmiento
|Unión Magdalena
|10
|8
|José Enamorado
|Junior
|10
|8
|Bryan Castrillón
|Junior
|10
|8
|Leonardo Castro
|Millonarios
|10
|8
|Yony González
|Águilas Doradas
|10
|8
|Yoshan Valois
|Pasto
|10
|8
|Carlos Lucum8i
|Alianza
|10
|9
|Adrián Parra
|Tolima
|9
|9
|Andrey Estupiñán
|Cali
|9
|9
|Ricardo Márquéz
|Unión Magdalena
|9
|10
|Michael Barrios
|Once Caldas
|8