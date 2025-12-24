¿Quién fue el goleador de todo el 2025 en la Liga Colombiana?

La Liga Colombiana del segundo semestre a finalizado con una nueva estrella para el palmares de Junior de Barranquilla, levantando así su undécimo trofeo en un campeonato corto en el país en 101 años de historia del equipo. Esto luego de la gran final del fútbol colombiano en la que los dirigidos por Alfredo Arias vencieron 4-0 a Deportes Tolima.

Con este importante triunfo el equipo aseguró su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores en el 2026. Lo propio hizo Independiente Santa Fe quien se coronó campeón en el primer semestre, bajo la dirigencia del entrenador Jorge Bava, esto tras imponerse en el ida y vuelta de la final 2-1 ante Independiente Medellín.

Lo mas importante para conseguir un título en el fútbol colombiano son los goles. Especialmente en este 2025 los experimentados delanteros aportado la cuota goleadora, dejando ver que el factor de edad no es impedimento para sacar la cara por su equipo.

Así las cosas Hugo Rodallega a sus 40 años, fue el máximo goleador del fútbol colombiano con 23 anotaciones, seguido por le argentino Luciano Pons al servicio de Atlético Bucaramanga con 18 tantos y Alfredo Morelos aparece en el tercer lugar quien marcó 16 goles con Nacional.

En esta gran lista gran de goleadores en todo el año del fútbol profesional colombiano, también aparece Francisco Fydriszewski atacante de Medellín con 15 goles, en la quinta posición hay un empate entre Dayro Moreno, Jairo Molina y Brayan León con 14 anotaciones.

Tabla de goleadores del 2025 en el fútbol colombiano

Posición Jugador Equipo Goles 1 Hugo Rodallega Santa Fe 23 2 Luciano Pons Atlético Bucaramanga 18 3 Alfredo Morelos Nacional 16 4 Francisco Fydriszewski Medellín 15 5 Jairo Molina Boyacá Chicó 14 5 Dayro Moreno Once Caldas 14 5 Brayan León Medellín 14 6 Gonzalo Lencina Tolima 12 6 Edwin Cardona Nacional 12 6 Emilio Aristizabal Fortaleza 12 7 Luis Ramos América 11 8 Guillermo Paiva Junior 10 8 Jannenson Sarmiento Unión Magdalena 10 8 José Enamorado Junior 10 8 Bryan Castrillón Junior 10 8 Leonardo Castro Millonarios 10 8 Yony González Águilas Doradas 10 8 Yoshan Valois Pasto 10 8 Carlos Lucum8i Alianza 10 9 Adrián Parra Tolima 9 9 Andrey Estupiñán Cali 9 9 Ricardo Márquéz Unión Magdalena 9 10 Michael Barrios Once Caldas 8



