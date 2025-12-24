Abren investigación a agentes de tránsito que agredieron a

Pasto-Nariño

La Secretaría de Transito y Transporte se pronunció frente a las denuncias en contra de un grupo de agentes del cuerpo operativo de la entidad, a quienes se observa en varios videos grabados por la comunidad agrediendo a ciudadanos en la madrugada del pasado 22 de diciembre, cuando adelantaban un procedimiento de control que culminó en una fuerte gresca entre éstos y varios ciudadanos.

#Atención | La Alcaldía de Pasto anunció una investigación a los hechos que rodearon las agresiones de funcionarios de Tránsito a la ciudadanía.



Al parecer los agentes habrían sido agredidos en un momento inicial y esto habría motivado la respuesta violenta. pic.twitter.com/KDRTsR2lZb — Caracol Pasto (@CaracolPasto) December 22, 2025

La jefe de la dependencia Emilsen Narváez, anunció una investigación y rechazó cualquier actuación violenta o a la posible extralimitación de las funciones por parte de los agentes de tránsito.

“La Alcaldía de Pasto reitera que ninguna conducta que vulnere los derechos de la ciudadanía es aceptable ni justificable, independientemente de las circunstancias en que se desarrollen los procedimientos de control. En ese sentido, desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, se activaron los protocolos internos correspondientes para verificar y esclarecer lo ocurrido”: agregó.

Según la funcionaria si bien los videos difundidos no evidencian en su totalidad el contexto de los hechos, la Secretaría adelanta la recopilación de registros, testimonios, informes operativos y material audiovisual, con el propósito de adelantar las investigaciones a que haya lugar conforme a la ley.

“La misionalidad de esta Secretaría es salvaguardar la vida en las vías y actuar dentro del marco de la ley. Rechazamos cualquier actuación que se aparte de nuestras funciones y garantizamos que este caso será analizado con total transparencia”, manifestó la secretaria de Tránsito y Transporte, Emilsen Narváez.

Asimismo, la Alcaldía de Pasto hace un llamado respetuoso a la comunidad para que acate las normas de tránsito y mantenga una actitud de tolerancia y colaboración durante los operativos.