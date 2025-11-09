Dos niños de 11 y 12 años fueron rescatados tras ser hallados amarrados y en abandono en Medellín

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín confirmó el rescate de dos niños de 11 y 12 años que fueron encontrados amarrados y en estado de abandono, en un hecho que generó conmoción y rechazo en la ciudad. La intervención fue realizada por el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, que llegó al lugar tras recibir la alerta ciudadana.

El alcalde Federico Gutiérrez condenó lo ocurrido y señaló la gravedad del caso: “Esto es inaudito e inaceptable. Dos niños, de apenas 11 y 12 años, fueron encontrados amarrados y en condición de abandono. No hay justificación alguna para un hecho tan doloroso y cruel”.

Gutiérrez confirmó que los menores fueron puestos de inmediato bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se activó el protocolo para el restablecimiento de sus derechos. “Rechazamos con toda firmeza cualquier acto de violencia o abandono contra nuestros niños y niñas”, agregó.

El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para no ignorar posibles casos de maltrato infantil y denunciar a tiempo: “No seamos indiferentes ante el maltrato o la negligencia. Protegerlos es una responsabilidad que nos convoca a todos”.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar quiénes serían los responsables del abandono y en qué condiciones se produjo el hecho. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y del ICBF, que evaluará la situación familiar y las medidas de protección a largo plazo para los niños.