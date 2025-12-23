Él es “Ramiro”, cabecilla del ELN, por quien iba el Ejército cuando secuestraron a los 18 soldados

Chocó

Recordemos que el domingo 21 de diciembre se reportó la retención contra su voluntad de 18 soldados en zona rural del municipio de El Carmen de Atrato en Chocó por parte de una comunidad indígena. Como ya lo había indicado el Ejército, los militares estaban en la zona porque se estaba desarrollando una operación contra un cabecilla del ELN que es el responsable de las acciones criminales en el corredor Medellín-Quibdó.

Según información extraoficial, Luis Eduardo David Manco, alias “Ramiro”, es el cabecilla de la estructura Néstor Tulio Durán del frente Manuel Hernández; ‘El Boche’ del Frente de Guerra Occidental del ELN y tiene más de 14 años de historial criminal. Actualmente tiene vigentes cuatro órdenes de captura por los delitos de homicidio, narcotráfico, rebelión y asonada. Esta persona tiene amplio conocimiento en la fabricación e instalación de artefactos explosivos; también maneja armas especializadas de francotirador. Sus armas personales son un fusil AK-47 y una pistola.

Alias “Ramiro” genera el terror en el corredor vial a comerciantes, campesinos, transportadores de las poblaciones de Alto Baudó, Puerto Meluk y Quibdó. Para coordinar todas las acciones ilegales de las que es el responsable, maneja seis celulares con los que se comunica con las redes de apoyo, pero para evitar ser interceptado por la inteligencia militar, cambia de tarjetas simcard frecuentemente. Además, maneja dos teléfonos satelitales.

Este cabecilla está tan identificado por las autoridades que saben que es de contextura y su dentadura es escasa, por lo que los alimentos los debe elegir muy bien, lo que deja entender que su alimentación es mala, por lo que no se descarta que tenga problemas de salud.