Tarjetón oficial listo para la elección de la curul de paz en el sur de Córdoba en 2026

Córdoba definió el tarjetón para la histórica curul de paz en zonas rurales de cinco municipios.

Montería

El tarjetón para la elección de la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz en Córdoba ya está definido, estableciendo el orden en el que ocho organizaciones sociales competirán por una curul.

La jornada electoral, programada para el 8 de marzo de 2026, representa un esfuerzo institucional para garantizar la representación política de comunidades afectadas por el conflicto armado en los territorios priorizados por los acuerdos de paz.

En la parte superior izquierda del documento figura la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, mientras que en la superior derecha aparece la Asociación de Mujeres Rurales y Campesinas del Alto Sinú (Alsinú).

La segunda fila ubica a la izquierda a la Organización de la Etnia Afrocolombiana El Paraíso (OEAP) y a la derecha a la Comunidad Indígena La Libertad Pica Pica Viejo. En la tercera fila se encuentran la Comunidad Indígena Santa Fe Las Claras, en el costado izquierdo, y la Asociación de Mujeres Desplazadas de Villanueva (Asomdevi), en el derecho. Finalmente, la cuarta fila presenta a la Asociación Campesina Activa G-10, a la izquierda, y la Asociación de Parceleros Retornantes del Tesoro (Asodepart), a la derecha.

Cada una de estas organizaciones cuenta con dos opciones de marcación, identificadas con los números 501 y 502, correspondientes a sus respectivos candidatos.

El tarjetón incluye en su parte inferior la casilla de voto en blanco y aclara que se trata de una muestra susceptible de ajustes por disposición del Consejo Nacional Electoral.

Los 16 candidatos

La contienda por este escaño especial muestra un tejido organizativo diverso. La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba abre la contienda con la postulación de Jorge Elías Ricardo Rada y Rocío Pineda Arrieta.

Por su parte, la Organización de la Etnia Afrocolombiana El Paraíso “OEAP” presenta a Elvira Del Carmen Negrete Vásquez y Víctor Roamir Galván Muñoz. La participación indígena está representada por la Comunidad Indígena La Libertad Pica Pica Viejo, que inscribió a Adriana Cecilia Gandía Vásquez y Felipe Arturo Salazar Miranda.

Otras asociaciones de base completan el panorama electoral. La Asociación de Parceleros Retornantes del Tesoro “ASODEPART” postula a Laura Vanessa Diaz Cura y Wilson Enrique Orozco Alfaro. Mientras, la Asociación Campesina Activa G10 presenta a Albeiro José Begambre Durango y Agueda Del Pilar Quiñónez Rodríguez.

El liderazgo de las mujeres en estas zonas encuentra voz en la Asociación de Mujeres Rurales y Campesina del Alto Sinú “ALS”, con Ana Edith Ghisays Petro y José David Ortega Ruiz, y en la Asociación de Mujeres Desplazadas de Villanueva “ASOMDEVI”, que postula a Silvia Esther Ramos Reyes y Pedro Jacob Prado Mora.

Finalmente, la Comunidad Indígena Santa Fe Las Claras cierra el listado con los candidatos Jorge Alberto Burgos Mejía y Miryam Del Carmen Barrera Martínez.

Las garantías están dadas: Registraduría

El delegado de la Registraduría Nacional en Córdoba, Rodolfo Esquivia Caballero, entregó un parte de tranquilidad sobre la organización de los comicios.

“Las condiciones logísticas y de seguridad están dadas para que la jornada transcurra con normalidad”, aseguró el funcionario.

Esquivia Caballero destacó la herramienta ‘Mapa de Riesgos’, puesta a disposición de los aspirantes para alertar irregularidades o amenazas de manera inmediata.

Este proceso electoral tiene un carácter estrictamente focalizado. En Córdoba, el derecho al voto para esta curul de paz está reservado exclusivamente para los habitantes de las zonas rurales de cinco municipios: Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia.

Con el calendario avanzando según lo previsto y sin reportes de alteraciones del orden público vinculadas al proceso, las autoridades confían en una participación activa de estas comunidades, marcando un hito en la implementación de los mecanismos de participación política creados en el marco del acuerdo de paz.