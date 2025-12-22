Diálogos de paz con el Clan del Golfo se instalan en Tierralta el 3 de marzo: Alcalde detalla avance

Montería

El municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, se prepara para ser escenario de un capítulo crucial en los esfuerzos de paz del gobierno nacional. Su alcalde, Jesús David Contreras, confirmó que el próximo 3 de marzo de 2026 se instalará formalmente en la localidad la mesa de diálogos con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), grupo también conocido como Clan del Golfo.

Este hito sitúa a Tierralta como uno de los territorios piloto seleccionados para la implementación de la iniciativa de “paz total”, un proceso que, según el mandatario, reciben “con mucha alegría y con mucha esperanza”.

Contreras explicó que el anuncio oficial de la fecha fue realizado por la Oficina de la Alta Consejería para la Paz en conjunto con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Actualmente, se desarrolla el protocolo de instalación para cumplir con el cronograma establecido. El alcalde destacó el activo acompañamiento de su administración a la iniciativa presidencial desde un principio, con el objetivo concreto de que desde Tierralta se realice un “pilotaje de paz territorial”.

Un esfuerzo para el progreso de Tierralta

Este esfuerzo, afirmó, no solo busca generar seguridad presente y futura para las familias, sino que pretende “jalonar toda la fuerza del Estado” para lograr inversión en obras de transformación y atraer capital privado, históricamente escaso por el “estigma negativo” de la región.

La preparación para este momento ha incluido jornadas de trabajo específicas. El año pasado se realizó una con el Consejo Municipal de Paz y la Delegación del Gobierno Nacional para los Diálogos Socio-Jurídicos.

Más recientemente, hace aproximadamente un mes, se llevó a cabo otra jornada en el municipio con delegados tanto del Gobierno nacional como del propio Ejército Gaitanista. Fue en esos espacios donde la administración local solicitó que Tierralta fuera elegida como zona de ubicación temporal para el inicio de estos diálogos.

La solicitud fue atendida, tal como lo corroboró Contreras durante una jornada en el Palacio de Nariño con otros alcaldes, donde se definió que Tierralta, junto con Belén de Bajirá y otro municipio, albergarán una “zona de ubicación temporal o la sub” mesa correspondiente.

Para el alcalde Contreras, la paz en Tierralta “lo representa todo”. Subraya que este proceso de “diálogos socio-jurídicos” ya inició su fase práctica en el territorio con encuentros directos entre las partes.

Su expectativa es que el proceso permita que “nuevamente Tierralta respire escenarios de paz”, tras una historia marcada por el conflicto.

La instalación formal de la mesa el 3 de marzo representa la materialización de un anhelo colectivo y un paso medular en una estrategia que busca, desde lo local, sentar las bases para una estabilidad duradera y el desarrollo económico tan anhelado por la comunidad.

Tierralta no estará sola en este esfuerzo. El municipio será uno de los nueve o diez puntos donde se instalará una submesa de diálogo a nivel nacional, sumándose a la experiencia que ya ha comenzado en cinco municipios de las regiones de Chocó y Antioquia.