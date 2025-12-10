Ocho listas con 16 candidatos competirán por la Curul de Paz del sur de Córdoba

Leonor Palencia es actualmente la representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 14.

De nuevo la implementación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) entra en una fase decisiva en Córdoba, donde la elección para ocupar la curul en la Cámara de Representantes por esta figura se definirá entre ocho listas que presentan un total de dieciséis candidatos.

Esta medida, establecida en el punto 2.3.6 del Acuerdo de Paz, está dirigida a organizaciones sociales y étnicas de territorios históricamente afectados por el conflicto, con el fin de ser una medida de satisfacción, reparación y garantía de no repetición.

En Córdoba, la Circunscripción 14 agrupa a los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta y Montelíbano.

En las pasadas elecciones legislativas, para el periodo 2022-2026, la primera curul de paz del sur de Córdoba la ganó en las urnas Leonor María Palencia Vega, de la Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó, con un total 5.105 votos.

Como se recordará, el proceso electoral tiene una particularidad fundamental: el derecho al voto está restringido exclusivamente a los ciudadanos que habitan en las zonas rurales de estos cinco municipios. Los residentes de las cabeceras municipales no pueden participar en esta votación específica, un diseño que busca asegurar que la representación sea elegida directamente por las comunidades campesinas y étnicas que han sufrido el impacto del conflicto armado en el territorio. Esta delimitación remarca el carácter reparador de la figura.

Los 16 candidatos por Córdoba

La contienda por este escaño especial muestra un tejido organizativo diverso. La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba abre la contienda con la postulación de Jorge Elías Ricardo Rada y Rocío Pineda Arrieta.

Por su parte, la Organización de la Etnia Afrocolombiana El Paraíso “OEAP” presenta a Elvira Del Carmen Negrete Vásquez y Víctor Roamir Galván Muñoz. La participación indígena está representada por la Comunidad Indígena La Libertad Pica Pica Viejo, que inscribió a Adriana Cecilia Gandía Vásquez y Felipe Arturo Salazar Miranda.

Otras asociaciones de base completan el panorama electoral. La Asociación de Parceleros Retornantes del Tesoro “ASODEPART” postula a Laura Vanessa Diaz Cura y Wilson Enrique Orozco Alfaro. Mientras, la Asociación Campesina Activa G10 presenta a Albeiro José Begambre Durango y Agueda Del Pilar Quiñónez Rodríguez.

El liderazgo de las mujeres en estas zonas encuentra voz en la Asociación de Mujeres Rurales y Campesina del Alto Sinú “ALS”, con Ana Edith Ghisays Petro y José David Ortega Ruiz, y en la Asociación de Mujeres Desplazadas de Villanueva “ASOMDEVI”, que postula a Silvia Esther Ramos Reyes y Pedro Jacob Prado Mora.

Finalmente, la Comunidad Indígena Santa Fe Las Claras cierra el listado con los candidatos Jorge Alberto Burgos Mejía y Miryam Del Carmen Barrera Martínez.

Esta elección, por tanto, concentra las aspiraciones de dieciséis candidatos distribuidos en ocho organizaciones que buscan convertirse en la voz legislativa de una población rural que, por segunda vez, elige un representante bajo un mecanismo creado específicamente para reparar su exclusión histórica y política. El resultado marcará un precedente en la inclusión de estos territorios en el escenario nacional.