Urrá inaugura en Tierralta el mayor parque solar de Córdoba, clave para la transición energética nacional. / vazcor

Montería

El municipio de Tierralta, en Córdoba, vio la inauguración oficial del Parque Solar Urrá 19.9 MW, una infraestructura estratégica para la transición energética del país.

El acto contó con la presencia del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y marcó la entrada en operación de esta planta que se integra al Sistema Interconectado Nacional.

El parque, que se extiende sobre un área de 42 hectáreas, está compuesto por 37.536 paneles solares bifaciales y 368 sistemas de seguimiento solar (trackers), tecnología diseñada para maximizar la captura de energía. Su capacidad instalada de 19.9 megavatios ya fue vendida al sistema eléctrico nacional mediante una subasta.

Juan Acevedo Rocha, presidente encargado de Urrá, destacó la eficiencia del proyecto, la cual, según explicó, no solo reside en su tecnología de paneles bifaciales, sino en su capacidad de producir mayor energía en un espacio optimizado.

“Esta energía fue vendida en una subasta al sistema nacional y estamos próximos a entregarla”, señaló durante la inauguración. La infraestructura técnica se complementa con 107 inversores, 4 centros de transformación y una red de media tensión que conecta el parque a la subestación Urrá a 110 kV, asegurando un flujo de energía confiable hacia la red nacional.

Componente social y ambiental

Más allá de su aporte energético, el proyecto tiene un fuerte componente social y ambiental. En el ámbito ecológico, se estima que la planta contribuirá a mitigar el cambio climático evitando la emisión acumulada de aproximadamente 120.000 toneladas de CO₂ a lo largo de sus 25 años de vida útil. Además, se calcula que recuperará su huella de carbono inicial en los próximos cinco años de operación.

Socialmente, el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, resaltó que la obra —en conjunto con el proyecto Aquasol— ya está beneficiando a cerca de 900 familias con energía gratis, con una proyección de alcanzar a 1.400 hogares en la zona.

Aporte a la transición energética

Durante su intervención, el ministro Edwin Palma defendió la política de Transición Energética Justa del Gobierno Nacional, asegurando que proyectos como este son la respuesta real a las preocupaciones sobre el suministro eléctrico en Colombia.

Según el jefe de la cartera ministerial, estas obras no solo cuidan el ambiente, sino que se convierten en herramientas para construir paz en regiones históricamente afectadas por el conflicto.

La puesta en marcha del parque solar representa así un hito tecnológico y de desarrollo territorial, alineando la generación de energía limpia con impactos sociales tangibles para las comunidades locales y con los objetivos globales de mitigación del cambio climático.