¿Qué dijo la defensa de Nicolás Petro de que no cotiza salud y figura como beneficiario?

En medio del proceso judicial que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, se ha generado una nueva polémica relacionada con su afiliación al sistema de salud, luego de conocerse que actualmente figura como beneficiario y no como cotizante.

Para su abogado Alejandro Carranza, el tema de que el exdiputado del Atlántico sea beneficiario y no cotizante, es un tema “coherente”.

“Lo extraño sería que Nicolás, siendo el hijo del primer presidente de izquierda progresista de este país, siendo hijo de un hombre que ha dado todo en esa lucha por el sistema de salud, siendo el hijo del hombre que no es multimillonario ni terrateniente, apareciera de pronto con prepagada ahí hay algo que entender”, dijo Carranza.

“Nicolás paga arriendo y con su amada esposa hacen malabares para vivir, como todos los colombianos, ese ‘cuentico’ de que como es hijo del presidente entonces debe vivir como príncipe no es cierto”, agregó.

Sectores políticos han cuestionado esta afiliación, argumentando que por haber percibido ingresos en el pasado debería figurar como cotizante.

Este nuevo foco de debate se suma a los dos procesos judiciales en curso en su contra, entre ellos uno por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, caso que se encuentran en etapa de juicio.

La Fiscalía acusa a Petro Burgos de aumentar su patrimonio de manera injustificada en más de mil millones de pesos.