Gobierno encontró irregularidades en 48 estaciones de gasolina del país

En las últimas horas, el Ministerio de Trabajo y de Minas revelaron algunas irregularidades en 48 estaciones de servicio (EDS) inspeccionadas en Cúcuta, Tumaco y Jamundí, durante un operativo conjunto del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Trabajo.

Las autoridades encontraron fallas técnicas severas, incumplimientos documentales y vulneraciones a los derechos laborales que podrían poner en riesgo la vida de trabajadores y comunidades.

En ese sentido, en la mañana de este 2 de diciembre, en una estación de gasolina en Bogotá, los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Mina, Edwin Palma, comenzaron con las inspecciones.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó de inaceptable el nivel de desorden encontrado.

“El país no puede normalizar estaciones con fugas, equipos corroídos o trabajadores expuestos a peligros evidentes. Actuaremos sin titubeos”, afirmó.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Gobierno seguirá vigilando para garantizar condiciones seguras y dignas en el sector de combustibles.

Las inspecciones continuarán en Medellín, Cali y Cartagena, como parte de un plan nacional que busca reforzar la seguridad, la legalidad y el respeto a los derechos laborales en toda la cadena de combustibles.

Irregularidades en estaciones de gasolina

En Cúcuta, las 27 estaciones visitadas presentaron algún tipo de hallazgo, y más del 50% no contaba con documentación obligatoria. Ocho de ellas fueron catalogadas con riesgo inminente, por lo que serán bloqueadas en el Sistema de Control de Movimiento de Combustibles (SICOM) y se abrirán procesos sancionatorios.

Entre los problemas detectados se incluyen fugas de combustible, corrosión avanzada en equipos, mangueras deterioradas, cableado expuesto y fallas en los sistemas contraincendios.

También se documentaron condiciones indignas para los trabajadores, como áreas de descanso ubicadas en zonas inseguras o cercanas a materiales inflamables.

En Tumaco, el panorama fue similar. Las seis estaciones inspeccionadas presentaron fallas técnicas, y dos de ellas serán objeto de sanción por desviaciones graves.

Mientras tanto, en Jamundí, el 60% de las EDS no tenía su documentación en regla, y se encontró un operando pese a estar reportada como inactiva en SICOM.

Las autoridades también detectaron situaciones de alto riesgo, entre ellas un carril de abastecimiento construido sobre tanques subterráneos, tres estaciones operando simultáneamente en un mismo lote durante obras de GLP, y una acumulación de gasolina sobre un tanque bicompartido cerca de un aeropuerto.

Las inspecciones revelaron, además, repetidos incumplimientos laborales: