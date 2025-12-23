Sectores políticos piden a la Corte Constitucional revisar decreto de emergencia económica

Varios sectores políticos se pronunciaron luego de conocerse el decreto 1390 de 2025, por medio el cual el gobierno declara un estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional, por 30 días.

La senadora del Partido Verde Angélica Lozano calificó de inviable y erróneo por parte del gobierno , decretar la emergencia económica. “Se salta los pesos y contrapesos, evade el sistema democrático”.

“La emergencia económica no puede ser un atajo para corregir los errores de la gestión solamente si hay una catástrofe una avalancha la erupción de un podría decretarse la emergencia económica. El presidente sabe que es improcedente. Con certeza en enero al iniciar labores se revisará y ese decreto estará vigente escasamente dos o tres meses”, indicó la congresista.

De otro lado el senador del partido liberal Mauricio Gómez Amin rechazó la emergencia económica decretada por el gobierno y aseguró que el presidente Gustavo Petro sigue tratando a la constitución como un estorbo. Aseguró que la nación cuenta con los recursos necesarios, pero indicó que mala administración y baja ejecución han generado este déficit.

“Hago un llamado a la Corte Constitucional: hagan respetar la Constitución y frenen este acto autoritario”, reiteró en su cuenta de X.

El Candidato Presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que ya interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica, por considerarlo ilegal.

“Acudí a la corte constitucional pidiendo primero la suspensión inmediata del decreto y que esa corporación sesione de forma extraordinaria para atender el asunto”, señaló de la Espriella.

Otros sectores han calificado el decreto, como un prevaricato por parte del presidente y el gabinete ministerial.