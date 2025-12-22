Petro defiende decreto de emergencia económica: “Los nuevos recursos solo deben salir de megarricos”

El presidente Gustavo Petro le salió adelante a los cuestionamientos que ha recibido por el decreto de emergencia económica que estaría listo para presentar en los próximos días, y aseguró que es para enfrentar la deuda que dejaron las políticas fiscales del gobierno de Iván Duque, incrementadas por el alza de la tasa de interés del Banco de la República.

“Construido sobre la base de captar los nuevos recursos exclusivamente de quienes se beneficiaron de las políticas fiscales de Duque, dizque para frenar el COVID, e incrementados por el alza de la tasa de interés real del Banco de la República (..), desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda”, dijo.

Señaló que los nuevos recursos solo deben salir de los “megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica”, y como parte de una pequeña devolución de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad.

Dijo también que las condiciones de la deuda que tiene el país en este momento, como consecuencia del disparo de la tasa de interés de riesgo sobre el endeudamiento y de la decisión de la comisión séptima del senado de hundir la ley de financiamiento, urgen la necesidad de decretar la emergencia económica.

¿Qué pasa si la Corte no avala el decreto?

El mandatario alertó en que si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave.

“El decreto de emergencia en materia tributaria se basará en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechaza”, dijo.